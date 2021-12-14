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Взрывы в аэропорту колумбийской Кукуты: жители города в панике - СМИ
Взрывы в аэропорту колумбийской Кукуты: жители города в панике - СМИ
Сработали два взрывных устройства, не менее двух человек погибли.
2021-12-14T15:12+0200
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общество
в мире
взрыв
колумбия
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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Колумбийская пресса сообщает о двух взрывах, прогремевших во второй половине дня вторника в городе Кукута на северо-востоке страны. В соцсетях появляются фото- и видеокадры с места события.По информации издания Infobae, один из взрывов произошел непосредственно в здании Международного аэропорта имени Камильо Даса. Министр обороны Колумбии Диего Молано подтвердил местным СМИ, что первый взрыв стал результатом действий человека, который пытался пронести в здание аэропорта взрывное устройство. "Сегодня утром в 5.45 (12.45 по Кишиневу, – прим. ред.) человек, несший взрывное устройство, попытался войти в здание аэропорта, и при этой попытке устройство взорвалось", – сказал чиновник.Второй взрыв произошел в 6.35 утра по местному времени (13.35 по Кишиневу).Как сообщает издание, сработало лежавшее на земле взрывное устройство, которое пытались обезвредить двое полицейских. Они погибли на месте.Губернатор департамента Норте-де-Сантандер Сильвано Серрано сообщил, что бомбу, вероятнее всего, активировали двое человек, находившихся в это время в здании аэровокзала. По информации издания, предположительно, имели место теракты. Сообщается, что взрывной волной повреждено несколько близлежащих домов.Ведомство гражданской авиации Колумбии также подтвердило факты взрывов и сообщило, что полеты в аэропорту Кукуты приостановлены.Президент Колумбии назвал взрывы в Кукуте террористической атакой.Аэропорт Камильо Даса является коммерческим, он обслуживает авиационные перевозки города Кукута и других населенных пунктов одноименного департамента.
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в мире, взрыв, колумбия

Взрывы в аэропорту колумбийской Кукуты: жители города в панике - СМИ

15:12 14.12.2021 (обновлено: 15:14 14.12.2021)
CC BY-SA 4.0 / EEIM / Международный аэропорт имени Камильо Даса
Международный аэропорт имени Камильо Даса - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
CC BY-SA 4.0 / EEIM /
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
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В аэропорту одного из городов Колумбии сработали два взрывных устройства, не менее двух человек погибли.
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Колумбийская пресса сообщает о двух взрывах, прогремевших во второй половине дня вторника в городе Кукута на северо-востоке страны. В соцсетях появляются фото- и видеокадры с места события.
По информации издания Infobae, один из взрывов произошел непосредственно в здании Международного аэропорта имени Камильо Даса.
Министр обороны Колумбии Диего Молано подтвердил местным СМИ, что первый взрыв стал результатом действий человека, который пытался пронести в здание аэропорта взрывное устройство.
"Сегодня утром в 5.45 (12.45 по Кишиневу, – прим. ред.) человек, несший взрывное устройство, попытался войти в здание аэропорта, и при этой попытке устройство взорвалось", – сказал чиновник.
Второй взрыв произошел в 6.35 утра по местному времени (13.35 по Кишиневу).
Как сообщает издание, сработало лежавшее на земле взрывное устройство, которое пытались обезвредить двое полицейских. Они погибли на месте.
Губернатор департамента Норте-де-Сантандер Сильвано Серрано сообщил, что бомбу, вероятнее всего, активировали двое человек, находившихся в это время в здании аэровокзала.
По информации издания, предположительно, имели место теракты.
Сообщается, что взрывной волной повреждено несколько близлежащих домов.
Ведомство гражданской авиации Колумбии также подтвердило факты взрывов и сообщило, что полеты в аэропорту Кукуты приостановлены.
Президент Колумбии назвал взрывы в Кукуте террористической атакой.
Аэропорт Камильо Даса является коммерческим, он обслуживает авиационные перевозки города Кукута и других населенных пунктов одноименного департамента.
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