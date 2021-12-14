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Взрывы в аэропорту колумбийской Кукуты: жители города в панике - СМИ
15:12 14.12.2021 (обновлено: 15:14 14.12.2021)
CC BY-SA 4.0 / EEIM /
В аэропорту одного из городов Колумбии сработали два взрывных устройства, не менее двух человек погибли.
КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Колумбийская пресса сообщает о двух взрывах, прогремевших во второй половине дня вторника в городе Кукута на северо-востоке страны. В соцсетях появляются фото- и видеокадры с места события.
#Atención | Autoridades evacúan aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, por segunda explosión en el lugar. pic.twitter.com/C1giSMYVm8— Alertas W (@AlertasW) December 14, 2021
По информации издания Infobae, один из взрывов произошел непосредственно в здании Международного аэропорта имени Камильо Даса.
#Ampliaicón | La onda explosiva afectó las viviendas aledañas a la terminal aérea.— red+ noticias (@RedMasNoticias) December 14, 2021
En el lugar ya hace presencia la Policía de Cúcuta. pic.twitter.com/GNJZxJKMeM
Министр обороны Колумбии Диего Молано подтвердил местным СМИ, что первый взрыв стал результатом действий человека, который пытался пронести в здание аэропорта взрывное устройство.
"Сегодня утром в 5.45 (12.45 по Кишиневу, – прим. ред.) человек, несший взрывное устройство, попытался войти в здание аэропорта, и при этой попытке устройство взорвалось", – сказал чиновник.
Algunos vidrios rotos y fuerte presencia de las autoridades es lo que se ve en inmediaciones del Aeropuerto Camilo Daza en #Cúcuta... La ciudad amanece con estas tristes noticias. #Estallido #CamiloDaza #NortedeSantander pic.twitter.com/4WEPDO9Dh5— Isaac Meneses Ortega (@IsaacMenesesO) December 14, 2021
Второй взрыв произошел в 6.35 утра по местному времени (13.35 по Кишиневу).
Как сообщает издание, сработало лежавшее на земле взрывное устройство, которое пытались обезвредить двое полицейских. Они погибли на месте.
Губернатор департамента Норте-де-Сантандер Сильвано Серрано сообщил, что бомбу, вероятнее всего, активировали двое человек, находившихся в это время в здании аэровокзала.
По информации издания, предположительно, имели место теракты.
Сообщается, что взрывной волной повреждено несколько близлежащих домов.
#InformaciónImportante sobre operaciones aéreas en el Aeropuerto Camilo Daza de Cucuta. pic.twitter.com/xrkVz8sPCC— Aeronáutica Civil de Colombia (@AeroCivilCol) December 14, 2021
Ведомство гражданской авиации Колумбии также подтвердило факты взрывов и сообщило, что полеты в аэропорту Кукуты приостановлены.
Президент Колумбии назвал взрывы в Кукуте террористической атакой.
Аэропорт Камильо Даса является коммерческим, он обслуживает авиационные перевозки города Кукута и других населенных пунктов одноименного департамента.