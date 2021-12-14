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Взрывы в аэропорту колумбийской Кукуты: жители города в панике - СМИ

Взрывы в аэропорту колумбийской Кукуты: жители города в панике - СМИ

Сработали два взрывных устройства, не менее двух человек погибли.

2021-12-14T15:12+0200

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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Колумбийская пресса сообщает о двух взрывах, прогремевших во второй половине дня вторника в городе Кукута на северо-востоке страны. В соцсетях появляются фото- и видеокадры с места события.По информации издания Infobae, один из взрывов произошел непосредственно в здании Международного аэропорта имени Камильо Даса. Министр обороны Колумбии Диего Молано подтвердил местным СМИ, что первый взрыв стал результатом действий человека, который пытался пронести в здание аэропорта взрывное устройство. "Сегодня утром в 5.45 (12.45 по Кишиневу, – прим. ред.) человек, несший взрывное устройство, попытался войти в здание аэропорта, и при этой попытке устройство взорвалось", – сказал чиновник.Второй взрыв произошел в 6.35 утра по местному времени (13.35 по Кишиневу).Как сообщает издание, сработало лежавшее на земле взрывное устройство, которое пытались обезвредить двое полицейских. Они погибли на месте.Губернатор департамента Норте-де-Сантандер Сильвано Серрано сообщил, что бомбу, вероятнее всего, активировали двое человек, находившихся в это время в здании аэровокзала. По информации издания, предположительно, имели место теракты. Сообщается, что взрывной волной повреждено несколько близлежащих домов.Ведомство гражданской авиации Колумбии также подтвердило факты взрывов и сообщило, что полеты в аэропорту Кукуты приостановлены.Президент Колумбии назвал взрывы в Кукуте террористической атакой.Аэропорт Камильо Даса является коммерческим, он обслуживает авиационные перевозки города Кукута и других населенных пунктов одноименного департамента.

колумбия

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в мире, взрыв, колумбия