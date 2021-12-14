https://ru.sputnik.md/20211214/zakharova-rossiya-pravo-otvet-deystviya-es-47233534.html
Захарова: Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС
Захарова: Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС
Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Захарова
2021-12-14T18:40+0200
2021-12-14T18:40+0200
2021-12-14T19:02+0200
россия
ответ
мария захарова
действия
европейский союз
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КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя введение ЕС очередных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций, передает РИА Новости."Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании", - говорится в комментарии Захаровой.Она призвала Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН, начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. Захарова также призвала ЕС отказаться от всех введенных за рамками международного права односторонних ограничительных мер.В понедельник Евросоюз ввел санкции против так называемой "Группы Вагнера", а также трех российских компании. Кроме того, под ограничениями в рамках другого европейского санкционного режима - по Сирии - оказались три российские компании за разведку и добычу природных ресурсов в Сирии - это ООО "Велада", ООО "Меркурий" и ООО "Евро Полис".
https://ru.sputnik.md/20211209/zakharova-vlasti-moldova-svoboda-smi-47094504.html
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ответ, мария захарова, действия, европейский союз
Захарова: Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС
18:40 14.12.2021 (обновлено: 19:02 14.12.2021)
Официальный представитель МИД РФ призвала Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела государств-членов ООН.
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik.
Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя введение ЕС очередных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций, передает РИА Новости
.
"Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании", - говорится в комментарии Захаровой.
Она призвала Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН, начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. Захарова также призвала ЕС отказаться от всех введенных за рамками международного права односторонних ограничительных мер.
В понедельник Евросоюз ввел санкции против так называемой "Группы Вагнера", а также трех российских компании. Кроме того, под ограничениями в рамках другого европейского санкционного режима - по Сирии - оказались три российские компании за разведку и добычу природных ресурсов в Сирии - это ООО "Велада", ООО "Меркурий" и ООО "Евро Полис".