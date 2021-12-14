Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211214/zakharova-rossiya-pravo-otvet-deystviya-es-47233534.html
Захарова: Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС
Захарова: Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС
Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Захарова
2021-12-14T18:40+0200
2021-12-14T19:02+0200
россия
ответ
мария захарова
действия
европейский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/10/35540152_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_5b5895db3c5d76c9e0f7fcde243c0f21.jpg
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя введение ЕС очередных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций, передает РИА Новости."Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании", - говорится в комментарии Захаровой.Она призвала Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН, начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. Захарова также призвала ЕС отказаться от всех введенных за рамками международного права односторонних ограничительных мер.В понедельник Евросоюз ввел санкции против так называемой "Группы Вагнера", а также трех российских компании. Кроме того, под ограничениями в рамках другого европейского санкционного режима - по Сирии - оказались три российские компании за разведку и добычу природных ресурсов в Сирии - это ООО "Велада", ООО "Меркурий" и ООО "Евро Полис".
https://ru.sputnik.md/20211209/zakharova-vlasti-moldova-svoboda-smi-47094504.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/10/35540152_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_32af8b684fe76fec432bf02d47400184.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ответ, мария захарова, действия, европейский союз

Захарова: Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС

18:40 14.12.2021 (обновлено: 19:02 14.12.2021)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Официальный представитель МИД РФ призвала Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела государств-членов ООН.
КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя введение ЕС очередных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций, передает РИА Новости.
"Европейский союз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании", - говорится в комментарии Захаровой.
Она призвала Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН, начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. Захарова также призвала ЕС отказаться от всех введенных за рамками международного права односторонних ограничительных мер.
В понедельник Евросоюз ввел санкции против так называемой "Группы Вагнера", а также трех российских компании. Кроме того, под ограничениями в рамках другого европейского санкционного режима - по Сирии - оказались три российские компании за разведку и добычу природных ресурсов в Сирии - это ООО "Велада", ООО "Меркурий" и ООО "Евро Полис".
СМИ - Sputnik Молдова, 1920, 09.12.2021
Политика
Захарова: надеемся, что власти Молдовы будут и дальше гарантировать свободу СМИ
9 декабря, 17:00
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:45Гинцбург ответил, защищает ли "Спутник V" от штамма "омикрон"
20:20Более 98 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Молдову
19:49"Пощечина власти" - как эксперты комментируют отзыв Венецианской комиссии на поправки PAS
19:21Гаврилица ответила, когда будет назначен новый вице-премьер по реинтеграции
19:04Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:40Захарова: Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС
18:14Станет ли правительство помогать "Молдовагазу" платить "Газпрому"
18:00ВОЗ предупредила о росте числа госпитализаций и смертей от штамма "омикрон"
17:42Сколько бюджетников получат пособия из-за заражения COVID-19
17:13Подробности ДТП в Кишиневе, в котором пострадали дети
17:08В Молдове похолодает: установится морозная погода
16:57Миссия невыполнима: гагаузский парламент готовится к самороспуску
16:33Кадровые перестановки: назначен новый генсек правительства
16:12Сообщение о бомбе в суде Кишинева не подтвердилось
16:08В Молдову прибыла новая партия военного оборудования из США
15:39Серьезное ДТП в Кишиневе: машина сбила двух девочек на тротуаре
15:12Взрывы в аэропорту колумбийской Кукуты: жители города в панике - СМИ
14:51В "Молдовагазе" объяснили, кто должен заплатить за газ авансом
14:32Более 40 человек погибли при взрыве цистерны с горючим в Гаити
14:00"Счет идет на сотни": США избавляются от самых воюющих самолетов