https://ru.sputnik.md/20211215/broshennye-vlastyu-drama-zhiltsov-avariynogo-doma-v-khyncheshtakh-47249485.html

Брошенные властью: драма жильцов аварийного дома в Хынчештах

Брошенные властью: драма жильцов аварийного дома в Хынчештах

В течение пяти месяцев люди с отчаяньем наблюдали за тем, как их дом превращается в руины.

2021-12-15T13:00+0200

2021-12-15T13:00+0200

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хынчешты

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В Хынчештах разрушается одно из жилых зданий - в то время как люди продолжают в нем жить.Некоторые трещины в стенах аварийного дома в Хынчештах достигли таких размеров, что в них способен протиснуться взрослый человек. Многоэтажка, в которой проживают более 40 семей, разрушается буквально на глазах - в этом убедилась съемочная группа Sputnik Молдова, которая в сентябре снимала первый репортаж о хынчештской драме.Власти между тем как будто и не знают о проблеме. Хотя с момента появления первых серьезных трещин прошло почти полгода, оценочная комиссия так и не составила заключение.Несколько жителей полуразрушенной многоэтажки вышли к зданию мэрии Хынчешт, чтобы потребовать от местного примара решить их проблемы. Градоначальник вышел к возмущенным людям. По его словам, окончательное решение по аварийному дому должна принимать не мэрия или районный совет, а оценочная комиссия. Последняя подчинена Министерству инфраструктуры и регионального развития. В этой связи мэр смог лишь пообещать жильцам, что он направит в комиссию "еще один запрос".Ответ градоначальника стал слабым утешением для людей, которые в разгар зимы вполне могут остаться без крыши над головой. Отчаявшиеся жильцы пригрозили акцией протеста в Кишиневе перед зданием правительства и резиденцией президента, если в ближайшее время не получат внятного ответа по поводу дальнейшей судьбы своего дома.Люди говорят, что за все это время никто им не предложил никакой помощи. Они больше не рассчитывают на местных чиновников и намерены апеллировать к республиканским властям.Sputnik Молдова попытался обратиться за разъяснениями в Министерство инфраструктуры и регионального развития, удалось получить ответ пресс-секретаря ведомства Алины Мерлич о том, что "министерство работает над проблемой".Напомним, в начале августа после проливных дождей в стенах одного из многоквартирных домов в Хынчештах стали образовываться трещины. Отметим, что жители дома и технические эксперты утверждают, что проблемы дома начались после того, как рабочие одного из предприятий повредили канализационную трубу в ходе земляных работ.

хынчешты

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хынчешты, дом, разрушение, видео, в молдове