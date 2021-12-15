https://ru.sputnik.md/20211215/byudzhet-kishinev-2022-47265036.html

В муниципальном совете утвердили в первом чтении бюджет Кишинева на 2022 год

В муниципальном совете утвердили в первом чтении бюджет Кишинева на 2022 год

Проект бюджета Кишинева на 2022 год утвердили в первом чтении на заседании муниципального совета в среду.

2021-12-15T21:09+0200

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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Проект бюджета Кишинева на 2022 год утвердили в первом чтении на заседании муниципального совета в среду. Документ был принят 36 голосами. Ранее генеральное управление финансов муниципального совета Кишинева представило к обсуждению проект бюджета.В документе предусмотрены доходы в размере 5,1 миллиарда леев, в том числе трансферты из госбюджета в размере 2,6 миллиарда леев.Расходы составят 6,2 миллиарда леев. Ожидаемый дефицит – 1,1 миллиарда.По сравнению с бюджетом на 2021-й в следующем году доходы вырастут на 380 миллионов леев, то есть более чем на 8%, или же на 19,7% по сравнению с 2020 годом.Расходы муниципального бюджета Кишинева на 2022 год уменьшатся на 34 миллиона леев, или на 0,5% по сравнению с 2021-м.

https://ru.sputnik.md/20211206/parlament-moldovy-prinyal-vtorom-chtenii-gosbyudzhet-2022-46996690.html

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