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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2021-12-15T19:13+0200
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в молдове
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 492 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Зарегистрировано пять случаев "импорта" инфекции – два из Германии и по одному из России, Польши и Чехии.За минувшие сутки проведены 8164 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 370 951.У работников системы здравоохранения выявлено восемь случаев инфицирования: три – у врачей, два – у медсестер и три – у сотрудников вспомогательного персонала.Госпитализирован 1061 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 157 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 37).В то же время за сутки выздоровели 630 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 356 077.Минздрав сообщает о 20 погибших на фоне осложнений, из них четверо – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9434.
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в молдове, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:13 15.12.2021 (обновлено: 19:45 15.12.2021)
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 492 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
Зарегистрировано пять случаев "импорта" инфекции – два из Германии и по одному из России, Польши и Чехии.
За минувшие сутки проведены 8164 теста.
Общее число случаев заражения в стране достигло 370 951.
У работников системы здравоохранения выявлено восемь случаев инфицирования: три – у врачей, два – у медсестер и три – у сотрудников вспомогательного персонала.
Госпитализирован 1061 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 157 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 37).
В то же время за сутки выздоровели 630 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 356 077.
Минздрав сообщает о 20 погибших на фоне осложнений, из них четверо – из Приднестровья.
Общее число скончавшихся на данный момент – 9434.
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