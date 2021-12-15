https://ru.sputnik.md/20211215/covid-19-moldova-47265354.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

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коронавирус

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статистика

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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 492 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Зарегистрировано пять случаев "импорта" инфекции – два из Германии и по одному из России, Польши и Чехии.За минувшие сутки проведены 8164 теста.Общее число случаев заражения в стране достигло 370 951.У работников системы здравоохранения выявлено восемь случаев инфицирования: три – у врачей, два – у медсестер и три – у сотрудников вспомогательного персонала.Госпитализирован 1061 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 157 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 37).В то же время за сутки выздоровели 630 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 356 077.Минздрав сообщает о 20 погибших на фоне осложнений, из них четверо – из Приднестровья.Общее число скончавшихся на данный момент – 9434.

https://ru.sputnik.md/20211213/ceban-samaya-vostrebovannaya-vaktsina-kishineve-sputnik-v-47185704.html

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в молдове, минздрав, статистика