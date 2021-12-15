https://ru.sputnik.md/20211215/fermer-meteorologicheskaya-platforma-47269156.html
Для молдавских фермеров запущена метеорологическая платформа
Для молдавских фермеров запущена метеорологическая платформа
Ожидается, что платформа выручит тех молдавских фермеров, у кого нет возможности установить собственную метеостанцию.
2021-12-15T21:38+0200
2021-12-15T21:38+0200
2021-12-15T21:38+0200
экономика
в молдове
сельское хозяйство
метео
фермеры
молдова
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. В Молдове введена в эксплуатацию высокопроизводительная метеорологическая платформа "Agrobiznes Meteo", предназначенная для использования в сельском хозяйстве. Сообщается, что платформа meteo.agrobiznes.md будет доступна для всех мелких и средних фермеров Молдовы. "Agrobiznes Meteo" предоставляет точные данные о температуре и влажности воздуха и почвы, прогнозы погоды, информацию о риске развития болезней и вредителей.Ожидается, что платформа выручит тех молдавских фермеров, у кого нет возможности установить собственную метеостанцию. Ключевым преимуществом "Agrobiznes Meteo" называется возможность получения необходимых данных вне зависимости от того, где в данный момент находится получатель."Сельхозпроизводители будут иметь свободный доступ к важным и точным данным, генерируемым метеостанциями благодаря датчикам, которыми они оснащены, имея возможность круглосуточно контролировать все происходящее в поле", – сообщил разработчик платформы.
https://ru.sputnik.md/20211215/moldove-silnee-pokholodaet-morozy-budut-dnem-47249665.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, сельское хозяйство, метео, фермеры, молдова
Для молдавских фермеров запущена метеорологическая платформа
Ожидается, что платформа выручит тех молдавских фермеров, у кого нет возможности установить собственную метеостанцию.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. В Молдове введена в эксплуатацию высокопроизводительная метеорологическая платформа "Agrobiznes Meteo", предназначенная для использования в сельском хозяйстве.
Сообщается, что платформа meteo.agrobiznes.md
будет доступна для всех мелких и средних фермеров Молдовы. "Agrobiznes Meteo" предоставляет точные данные о температуре и влажности воздуха и почвы, прогнозы погоды, информацию о риске развития болезней и вредителей.
Ожидается, что платформа выручит тех молдавских фермеров, у кого нет возможности установить собственную метеостанцию. Ключевым преимуществом "Agrobiznes Meteo" называется возможность получения необходимых данных вне зависимости от того, где в данный момент находится получатель.
"Сельхозпроизводители будут иметь свободный доступ к важным и точным данным, генерируемым метеостанциями благодаря датчикам, которыми они оснащены, имея возможность круглосуточно контролировать все происходящее в поле", – сообщил разработчик платформы.