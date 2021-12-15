https://ru.sputnik.md/20211215/gazprom-tranzi-ukraina-47268326.html
"Газпром" полностью выполнил транзитный договор с Украиной за 2021 год
"Газпром" полностью выполнил транзитный договор с Украиной за 2021 год
Российский газовый гигант продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям.
2021-12-15T20:40+0200
2021-12-15T20:40+0200
2021-12-15T20:44+0200
экономика
украина
газпром
транзит газа
россия
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. "Газпром" отчитался о полном выполнении обязательств по транзитному договору с Украиной за 2021 год."Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 миллиардов кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", – сообщили в российской корпорации.В компании также отметили, что "Газпром" продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину.
https://ru.sputnik.md/20211214/moldovagaz-otchitalsya-gazpromu-za-noyabr-vyplaty-proizvedeny-v-srok-47209577.html
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украина, газпром, транзит газа, россия
"Газпром" полностью выполнил транзитный договор с Украиной за 2021 год
20:40 15.12.2021 (обновлено: 20:44 15.12.2021)
Российский газовый гигант продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. "Газпром" отчитался о полном выполнении обязательств по транзитному договору с Украиной за 2021 год.
"Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 миллиардов кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", – сообщили в российской корпорации.
В компании также отметили, что "Газпром" продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину.