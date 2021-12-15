https://ru.sputnik.md/20211215/gazprom-tranzi-ukraina-47268326.html

"Газпром" полностью выполнил транзитный договор с Украиной за 2021 год

"Газпром" полностью выполнил транзитный договор с Украиной за 2021 год

Российский газовый гигант продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям.

2021-12-15T20:40+0200

2021-12-15T20:40+0200

2021-12-15T20:44+0200

экономика

украина

газпром

транзит газа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44541526_0:145:3349:2029_1920x0_80_0_0_fc92e91bf4c2a19ba7a660884969419f.jpg

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. "Газпром" отчитался о полном выполнении обязательств по транзитному договору с Украиной за 2021 год."Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 миллиардов кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год", – сообщили в российской корпорации.В компании также отметили, что "Газпром" продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину.

https://ru.sputnik.md/20211214/moldovagaz-otchitalsya-gazpromu-za-noyabr-vyplaty-proizvedeny-v-srok-47209577.html

украина

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

украина, газпром, транзит газа, россия