https://ru.sputnik.md/20211215/google-sotrudnik-47270260.html

Отпуск с увольнением: в Google предупредили невакцинированных сотрудников

Отпуск с увольнением: в Google предупредили невакцинированных сотрудников

Google предупредила непривитых против COVID-19 сотрудников, о том, что они нарушают корпоративную политику и могут быть уволены

2021-12-15T23:37+0200

2021-12-15T23:37+0200

2021-12-15T23:37+0200

коронавирус

в мире

google

прививка

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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Компания Google предупредила своих непривитых против COVID-19 сотрудников, о том, что своим отказом от вакцинации они нарушают корпоративную политику и могут быть по этой причине уволены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC.По информации телеканала, в циркуляре, распространенном руководством Google, персонал компании должен был до 3 декабря предоставить информацию, подтверждающую вакцинацию, либо свидетельствующую о невозможности сделать прививку по медицинским или религиозным причинам.В документе также сообщается, что в случае, если работник не предоставит эту информацию до 18 января, он будет отправлен в "оплаченный административный отпуск" на 30 дней. Если по истечении этого срока сотрудник все-таки не пройдет вакцинацию, он будет вынужден взять дополнительно неоплачиваемый отпуск на шесть месяцев, а по его истечению будет уволен.В компании уточнили, что не примут регулярного тестирования в качестве "надежной альтернативы вакцинации".Google, в отличие от других технологических компаний, допускающих удаленную работу, оставляет за собой право требовать от сотрудников физически присутствовать в офисе три дня в неделю.

https://ru.sputnik.md/20210503/RF-prizyvaet-OBSE-otreagirovat-na-fakty-tsifrovoy-tsenzury-ot-Google-i-YouTube-34614477.html

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в мире, google, прививка