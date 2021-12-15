https://ru.sputnik.md/20211215/kishinev-surgut-dogovor-sotrudnichestvo-47269500.html
Кишинев и российский Сургут подпишут договор о сотрудничестве
Кишинев и российский Сургут подпишут договор о сотрудничестве
В этом российском регионе сейчас проживают более 10 000 молдаван.
2021-12-15T23:08+0200
2021-12-15T23:08+0200
2021-12-15T23:08+0200
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Примэрия Кишинева подпишет Соглашение о сотрудничестве с российским городом Сургут. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан. Муниципалитеты двух городов намерены наладить сотрудничество в целом ряде сфер. В настоящее время готовятся протокольные процедуры.Он также отметил, что, по официальным данным, в этом российском регионе сейчас проживают более 10 000 молдаван.По словам градоначальника, команда примэрии Кишинева намерена посетить регион для обмена опытом и передовой практикой в различных областях.
https://ru.sputnik.md/20211127/kishinev-i-suchava-stali-gorodami-pobratimami-46771930.html
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
кишинев, ион чебан, сургут, соглашение, в молдове, молдова
Кишинев и российский Сургут подпишут договор о сотрудничестве
По словам Иона Чебана, в Ханты-Мансийском АО России сейчас проживают более 10 000 молдаван.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Примэрия Кишинева подпишет Соглашение о сотрудничестве с российским городом Сургут. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан.
Муниципалитеты двух городов намерены наладить сотрудничество в целом ряде сфер. В настоящее время готовятся протокольные процедуры.
"Мы обсуждали как эту, так и другие темы во время расширенной онлайн-встречи с рядом высокопоставленных представителей и официальных лиц Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Молдова", – заявил Чебан.
Он также отметил, что, по официальным данным, в этом российском регионе сейчас проживают более 10 000 молдаван.
По словам градоначальника, команда примэрии Кишинева намерена посетить регион для обмена опытом и передовой практикой в различных областях.