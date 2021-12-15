https://ru.sputnik.md/20211215/kishinev-surgut-dogovor-sotrudnichestvo-47269500.html

Кишинев и российский Сургут подпишут договор о сотрудничестве

Кишинев и российский Сургут подпишут договор о сотрудничестве

В этом российском регионе сейчас проживают более 10 000 молдаван.

2021-12-15T23:08+0200

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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Примэрия Кишинева подпишет Соглашение о сотрудничестве с российским городом Сургут. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан. Муниципалитеты двух городов намерены наладить сотрудничество в целом ряде сфер. В настоящее время готовятся протокольные процедуры.Он также отметил, что, по официальным данным, в этом российском регионе сейчас проживают более 10 000 молдаван.По словам градоначальника, команда примэрии Кишинева намерена посетить регион для обмена опытом и передовой практикой в различных областях.

https://ru.sputnik.md/20211127/kishinev-i-suchava-stali-gorodami-pobratimami-46771930.html

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кишинев, ион чебан, сургут, соглашение, в молдове, молдова