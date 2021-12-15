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Кишинев и российский Сургут подпишут договор о сотрудничестве
Кишинев и российский Сургут подпишут договор о сотрудничестве
В этом российском регионе сейчас проживают более 10 000 молдаван.
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Примэрия Кишинева подпишет Соглашение о сотрудничестве с российским городом Сургут. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан. Муниципалитеты двух городов намерены наладить сотрудничество в целом ряде сфер. В настоящее время готовятся протокольные процедуры.Он также отметил, что, по официальным данным, в этом российском регионе сейчас проживают более 10 000 молдаван.По словам градоначальника, команда примэрии Кишинева намерена посетить регион для обмена опытом и передовой практикой в различных областях.
https://ru.sputnik.md/20211127/kishinev-i-suchava-stali-gorodami-pobratimami-46771930.html
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кишинев, ион чебан, сургут, соглашение, в молдове, молдова

Кишинев и российский Сургут подпишут договор о сотрудничестве

23:08 15.12.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Дмитрий Терехов
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По словам Иона Чебана, в Ханты-Мансийском АО России сейчас проживают более 10 000 молдаван.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Примэрия Кишинева подпишет Соглашение о сотрудничестве с российским городом Сургут. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр молдавской столицы Ион Чебан.
Муниципалитеты двух городов намерены наладить сотрудничество в целом ряде сфер. В настоящее время готовятся протокольные процедуры.

"Мы обсуждали как эту, так и другие темы во время расширенной онлайн-встречи с рядом высокопоставленных представителей и официальных лиц Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Молдова", – заявил Чебан.

Он также отметил, что, по официальным данным, в этом российском регионе сейчас проживают более 10 000 молдаван.
По словам градоначальника, команда примэрии Кишинева намерена посетить регион для обмена опытом и передовой практикой в различных областях.
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