https://ru.sputnik.md/20211215/kitay-rf-deystviy-obespecheniya-zaschity-bezopasnosti-47255190.html

Китай и РФ должны предпринимать больше действий для обеспечения защиты безопасности

Китай и РФ должны предпринимать больше действий для обеспечения защиты безопасности

Китай и РФ должны предпринимать больше действий для обеспечения защиты безопасности

2021-12-15T15:02+0200

2021-12-15T15:02+0200

2021-12-15T16:04+0200

россия

россия

китай

владимир путин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0f/47250116_0:56:3126:1814_1920x0_80_0_0_a97c428978c5b27e14c83cd4a30766db.jpg

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Ряд стран под предлогом защиты демократии и прав человека вмешиваются в дела Китая и России, передает РИА Новости. Пекину и Москве необходимо предпринимать больше совместных усилий для защиты своих интересов в сфере безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным."В настоящее время под предлогом "демократии" и "прав человека" отдельные силы в мире произвольно вмешиваются во внутренние дела Китая и России, грубо попирая международное право и общепризнанные нормы международных отношений", – заявил китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР.Председатель КНР Си Цзиньпин хорошо осведомлен об идее системы гарантий безопасности и понимает озабоченность России, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Поскольку председатель специально заявил, что он поддерживает требования России о гарантиях, то, естественно, он хорошо об этом осведомлен и понимает главное, какие озабоченности испытывает Россия на своих западных границах", – сказал Ушаков журналистам.Путин провел переговоры с лидером КНР по видеосвязи.

https://ru.sputnik.md/20211113/kitay-amerika-46390381.html

россия

китай

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, китай, владимир путин, безопасность