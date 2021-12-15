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Китай и РФ должны предпринимать больше действий для обеспечения защиты безопасности
15:02 15.12.2021 (обновлено: 16:04 15.12.2021)
© Sputnik / POOL / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
© Sputnik / POOL/
Лидеры Китая и России провели переговоры по видеосвязи.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Ряд стран под предлогом защиты демократии и прав человека вмешиваются в дела Китая и России, передает РИА Новости. Пекину и Москве необходимо предпринимать больше совместных усилий для защиты своих интересов в сфере безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам председателя КНР, "Китай и Россия должны предпринимать больше совместных действий для обеспечения более эффективной защиты интересов безопасности обеих сторон".
"В настоящее время под предлогом "демократии" и "прав человека" отдельные силы в мире произвольно вмешиваются во внутренние дела Китая и России, грубо попирая международное право и общепризнанные нормы международных отношений", – заявил китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин хорошо осведомлен об идее системы гарантий безопасности и понимает озабоченность России, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Поскольку председатель специально заявил, что он поддерживает требования России о гарантиях, то, естественно, он хорошо об этом осведомлен и понимает главное, какие озабоченности испытывает Россия на своих западных границах", – сказал Ушаков журналистам.
"Поскольку председатель специально заявил, что он поддерживает требования России о гарантиях, то, естественно, он хорошо об этом осведомлен и понимает главное, какие озабоченности испытывает Россия на своих западных границах", – сказал Ушаков журналистам.
Путин провел переговоры с лидером КНР по видеосвязи.
13 ноября, 16:25