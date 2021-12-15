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В Колумбии предложили крупное вознаграждение за информацию о взрывах в аэропорту
В Колумбии предложили крупное вознаграждение за информацию о взрывах в аэропорту
Посде прогремевших в аэропорту колумбийской Кукуты взрывов власти страны ведут активные поиски виновников.
2021-12-15T13:50+0200
2021-12-15T13:50+0200
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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Вознаграждение в размере 100 миллионов колумбийских песо, это более 25 тысяч долларов США, назначили власти Колумбии за информацию о тех, кто несет ответственность за взрывы в аэропорту Кукуты, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу минобороны Колумбии Диего Молано.Два взрыва прогремели в аэропорту Кукуты во вторник утром. Первый произошел, когда неизвестный со взрывчаткой пытался перебраться через ограду аэропорта, он погиб. Второе взрывное устройство сработало возле здания аэровокзала, когда его пытались обезвредить военные и полиция. Погибли двое полицейских. Президент Колумбии Иван Дуке назвал произошедшее терактом.Ранее глава национальной полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас Валенсия заявил, что характер взрывов в аэропорту Кукуты указывает на то, что они были подготовлены боевиками Армии национального освобождения (АНО) или выходцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК).Это не первое такое происшествие в Кукуте. В июне в расположении военной части произошел теракт, 36 человек были ранены. В августе неизвестные подорвали самодельное взрывное устройство в полицейском участке в этом городе, пострадали 12 офицеров полиции и двое гражданских лиц. В ноябре правоохранители задержали предполагаемого организатора нападения на президента страны Ивана Дуке, которое также произошло в Кукуте. Вертолет главы государства 25 июня был обстрелян неизвестными с земли, Дуке не пострадал.
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в мире, колумбия

В Колумбии предложили крупное вознаграждение за информацию о взрывах в аэропорту

13:50 15.12.2021
CC0 / Pixabay / Банкноты США, архивное фото
Банкноты США, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
CC0 / Pixabay /
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Посде прогремевших в аэропорту колумбийской Кукуты взрывов власти страны ведут активные поиски виновников.
КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Вознаграждение в размере 100 миллионов колумбийских песо, это более 25 тысяч долларов США, назначили власти Колумбии за информацию о тех, кто несет ответственность за взрывы в аэропорту Кукуты, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу минобороны Колумбии Диего Молано.
Два взрыва прогремели в аэропорту Кукуты во вторник утром. Первый произошел, когда неизвестный со взрывчаткой пытался перебраться через ограду аэропорта, он погиб. Второе взрывное устройство сработало возле здания аэровокзала, когда его пытались обезвредить военные и полиция. Погибли двое полицейских. Президент Колумбии Иван Дуке назвал произошедшее терактом.
"Для поиска предполагаемых виновников атак предлагается вознаграждение в размере 100 миллионов (песо)", - говорится в сообщении. Также Молано отметил, что для обеспечения безопасности аэропорта власти выделяют взвод из 36 солдат.
Ранее глава национальной полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас Валенсия заявил, что характер взрывов в аэропорту Кукуты указывает на то, что они были подготовлены боевиками Армии национального освобождения (АНО) или выходцами из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК).
Это не первое такое происшествие в Кукуте. В июне в расположении военной части произошел теракт, 36 человек были ранены. В августе неизвестные подорвали самодельное взрывное устройство в полицейском участке в этом городе, пострадали 12 офицеров полиции и двое гражданских лиц.
Международный аэропорт имени Камильо Даса - Sputnik Молдова, 1920, 14.12.2021
Общество
Взрывы в аэропорту колумбийской Кукуты: жители города в панике - СМИ
Вчера, 15:12
В ноябре правоохранители задержали предполагаемого организатора нападения на президента страны Ивана Дуке, которое также произошло в Кукуте. Вертолет главы государства 25 июня был обстрелян неизвестными с земли, Дуке не пострадал.
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