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Курс валют на четверг: евро дешевеет
Курс валют на четверг: евро дешевеет
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2021-12-15T22:10+0200
2021-12-15T22:10+0200
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 16 декабря. Евро немного сдаст позиции по отношению к молдавскому лею, доллар продолжит расти в цене.Евро подешевеет на два бана и закрепится на уровне 19,9811 лея.Доллар незначительно вырастет в цене и будет стоить 17,7318 лея.Что касается остальных валют, то 16 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2402 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6508 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0371 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро

Курс валют на четверг: евро дешевеет

22:10 15.12.2021
© Sputnik / Mihai Carausвалюта
валюта - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 16 декабря. Евро немного сдаст позиции по отношению к молдавскому лею, доллар продолжит расти в цене.
Евро подешевеет на два бана и закрепится на уровне 19,9811 лея.
Доллар незначительно вырастет в цене и будет стоить 17,7318 лея.
Что касается остальных валют, то 16 декабря немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2402 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6508 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,0371 в пересчете на национальную валюту.
Михэеш: как правительство Гаврилицы разблокирует рынок России - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
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Михэеш: как правительство Гаврилицы разблокирует рынок России
14 сентября, 08:00
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили падение: доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов. Ноябрь ознаменовался ростом доллара: "американец" поднялся на 27 банов. Евро же за месяц просел на 32 бана.
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