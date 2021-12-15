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МИД РФ: словам НАТО верить нельзя
МИД РФ: словам НАТО верить нельзя
Официальный представитель МИД России заявила, что НАТО не подкрепляет свои заявления действиями. 15.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-15T19:42+0200
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Словам НАТО верить нельзя, поэтому Москва будет ориентироваться на конкретные действия, свои предложения российская сторона направила. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.Она отметила слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что инициатива России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе "не заслуживает доверия", подчеркнув, что эти заявления лишены оснований. "Доверять нельзя как раз этим его утверждениям. Разве не представители стран НАТО обещали нам не расширять альянс на Восток? Не они ли заверяли, что планы по развертыванию элементов американской ПРО в Польше, Румынии направлены исключительно на купирование возможных угроз со стороны Ирана?.. Де-факто альянс делает все, чтобы дестабилизировать обстановку на континенте и подорвать основы европейской безопасности".В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.
https://ru.sputnik.md/20211210/poka-ne-pozdno-novogo-raketnogo-krizisa-evrope-nuzhno-izbezhat-mid-rf-47123369.html
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МИД РФ: словам НАТО верить нельзя
19:42 15.12.2021 (обновлено: 20:08 15.12.2021)
Официальный представитель МИД России заявила, что НАТО не подкрепляет свои заявления действиями.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Словам НАТО верить нельзя, поэтому Москва будет ориентироваться на конкретные действия, свои предложения российская сторона направила. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
Она отметила слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что инициатива России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе "не заслуживает доверия", подчеркнув, что эти заявления лишены оснований.
"Ровно потому, что словам, которые мы слышим от стран НАТО и непосредственно от Альянса, верить нельзя, потому что делами они не подкреплены. Мы будем ориентироваться на конкретные их действия. Свои предложения мы отправили, будем ориентироваться на практическую реакцию", – сказала Захарова на брифинге.
"Доверять нельзя как раз этим его утверждениям. Разве не представители стран НАТО обещали нам не расширять альянс на Восток? Не они ли заверяли, что планы по развертыванию элементов американской ПРО в Польше, Румынии направлены исключительно на купирование возможных угроз со стороны Ирана?.. Де-факто альянс делает все, чтобы дестабилизировать обстановку на континенте и подорвать основы европейской безопасности".
В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.