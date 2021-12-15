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Мир за сутки: обыск журналиста, скрипка Конуновой и "Ответ" с фрегата
08:51 15.12.2021 (обновлено: 08:53 15.12.2021)
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы задержали и обыскали в аэропорту российского журналиста Семена Пегова. Инцидент произошел в ночь на вторник, о нем сообщил депутат Государственной Думы Артем Туров, пишет РИА Новости.
"Помимо широко озвученной ситуации с безосновательным и хамским недопуском граждан России в Молдавию произошел еще один интересный эпизод. Этой ночью на вылете из Кишинева в Москву был остановлен и более часа удерживался Службой информации и безопасности (СИБ) РМ российский журналист Семен Пегов", - написал Туров в своем Telegram-канале.
Депутат уточнил, что Семен Пегов снимал сюжеты об истории и событиях конфликта на Днестре и роли российских миротворцев в приднестровском урегулировании. Несмотря на сложность ситуации, по словам парламентария, Пегов "очень достойно реагировал на происходящее"
"Кроме обыска и досконального изучения телефонов, ноутбука и другой техники сотрудники СИБа открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам. Семена, который очень достойно реагировал на происходящее, конечно отпустили. Но все недружественные действия, в условиях, когда наша страна оказывает беспрецедентную помощь Молдове, вызывают недоумение", - подчеркнул российский парламентарий.
Семен Пегов - российский военный журналист, создатель проекта WarGonzo, работал корреспондентом во многих горячих точках, а также освещал конфликт на востоке Украины для сайта LIFE.ru.
Российский фрегат поразил "Ответом" учебную цель в Японском море
Фрегат "Маршал Шапошников" поразил в Японском море учебную подводную мишень ракетой новейшего противолодочного комплекса "Ответ", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.
"Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ" по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель", - отмечается в сообщении.
Минобороны уточнило, что для запуска противолодочных ракет комплекса "Ответ" используются те же универсальные пусковые установки, из которых применяются крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".
Минобороны уточнило, что для запуска противолодочных ракет комплекса "Ответ" используются те же универсальные пусковые установки, из которых применяются крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".
Ранее сообщалось, что "Маршал Шапошников" вышел в залив Петра Великого для проведения ракетных стрельб, а после будет веден в состав сил постоянной готовности флота.
Весной 2021 года, пройдя глубокую модернизацию, "Маршал Шапошников" успешно выполнил из акватории залива Петра Великого испытательные ракетные стрельбы крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по береговой и морской целям.
Весной 2021 года, пройдя глубокую модернизацию, "Маршал Шапошников" успешно выполнил из акватории залива Петра Великого испытательные ракетные стрельбы крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по береговой и морской целям.
Случай Конуновой: молдавская скрипачка записала видеообращение
Пять дней назад на брифинге молдавские правоохранители заявили, что процесс возврата скрипки работы Джованни Гваданини, которую два месяца назад у молдавского музыканта Александры Конуновой изъяли в Международном аэропорту Кишинева, начался.
Однако, как заявляет музыкант, инструмент все еще не возвращен. Конунова записала видеообращение, поблагодарив всех, кто подписал петицию с просьбой разрешить ситуацию как можно скорее.
"Благодаря вашей поддержке, усилиям нашего сообщества и социальному давлению молдавских властей на брифинге 10 декабря последовала реакция", - отметила скрипачка.
Однако, по ее словам, некоторая информация, озвученная на брифинге, "была неверно истолкована".
"Было отмечено, что я предоставила недостоверные документы, и я хочу опровергнуть это. Мы предоставили все затребованные документы в оригинале, переведенные и легализованные.Второй момент: было заявлено, что пройдет международная экспертиза, но эта экспертиза уже была проведена 8 декабря.С тех пор и до сегодняшнего дня у меня нет никакого официального общения со стороны наших (моллдавских, - прим. ред.) властей, органов, о том, когда же начнется процесс возврата скрипки, о чем говорилось на этом брифинге", - отметила Конунова.
Она сообщила, что 20 декабря прибывает в Кишинев со всеми документами, которые были дополнительно затребованы в этот период и "персонально предоставит их прокурору".
"Надеюсь, что эта прискорбная ситуация на этом завершится. В любом случае, это самое заветное мое желание в канун праздников", - подытожила скрипачка.
Скрипку работы Джованни Гваданини изъяли у известной молдавской скрипачки Александры Конуновой 22 октября 2021 года в Международном кишиневском аэропорту. Как известно, музыкант направлялась на концерт в Москву.
У сотрудников таможни возникли вопросы к скрипке, которую перевозила Конунова.
Позднее министр культуры Серджиу Продан написал в социальных сетях, что произошла "досадная путаница" и Конунова получила инструмент по праву и законно перевозила его.
Сама скрипачка спустя некоторое время после начала разбирательств обратилась к президенту Майе Санду, министру юстиции Серджиу Литвиненко и другим представителям молдавской власти с просьбой об оказании помощи по скорейшему возвращению скрипки.