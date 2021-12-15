https://ru.sputnik.md/20211215/moldova-poluchit-kredit-v-150-millionov-evro-47264921.html
Молдова получит кредит в 150 миллионов евро
Молдова получит кредит в 150 миллионов евро
Кредитные деньги пойдут на строительство дорог в Молдове.
2021-12-15T18:29+0200
2021-12-15T18:29+0200
2021-12-15T18:40+0200
общество
кредит
дороги
восточное партнерство
нику попеску
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Республика Молдова получит 150 миллионов евро на реализацию в республике программы "Дороги Молдовы IV". Соответствующий контракт с Европейским инвестиционным банком подписал от имени правительства РМ министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, участвующий в саммите Восточного партнерства.Предполагается, что в рамках проекта будет восстановлено, модернизировано и расширено более 150 километров дорог, а также разработаны технико-экономические обоснования и проектная документация для других приоритетных национальных дорожных секторов.
https://ru.sputnik.md/20211213/sandu-bryussel-sammit-vostochnogo-partnerstva-47191149.html
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кредит, дороги, восточное партнерство, нику попеску
Молдова получит кредит в 150 миллионов евро
18:29 15.12.2021 (обновлено: 18:40 15.12.2021)
Предполагается, что деньги пойдут на строительство дорог в республике.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Республика Молдова получит 150 миллионов евро на реализацию в республике программы "Дороги Молдовы IV". Соответствующий контракт с Европейским инвестиционным банком подписал от имени правительства РМ министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, участвующий в саммите Восточного партнерства.
Предполагается, что в рамках проекта будет восстановлено, модернизировано и расширено более 150 километров дорог, а также разработаны технико-экономические обоснования и проектная документация для других приоритетных национальных дорожных секторов.