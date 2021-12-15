https://ru.sputnik.md/20211215/moldova-poluchit-kredit-v-150-millionov-evro-47264921.html

Молдова получит кредит в 150 миллионов евро

Молдова получит кредит в 150 миллионов евро

Кредитные деньги пойдут на строительство дорог в Молдове.

2021-12-15T18:29+0200

2021-12-15T18:29+0200

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общество

кредит

дороги

восточное партнерство

нику попеску

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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Республика Молдова получит 150 миллионов евро на реализацию в республике программы "Дороги Молдовы IV". Соответствующий контракт с Европейским инвестиционным банком подписал от имени правительства РМ министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, участвующий в саммите Восточного партнерства.Предполагается, что в рамках проекта будет восстановлено, модернизировано и расширено более 150 километров дорог, а также разработаны технико-экономические обоснования и проектная документация для других приоритетных национальных дорожных секторов.

https://ru.sputnik.md/20211213/sandu-bryussel-sammit-vostochnogo-partnerstva-47191149.html

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2021

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

кредит, дороги, восточное партнерство, нику попеску