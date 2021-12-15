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Молдавские вузы вошли в рейтинг лучших университетов развивающихся стран
Молдавские вузы вошли в рейтинг лучших университетов развивающихся стран
Молдавскими вузами, попавшими в престижный рейтинг, стали Молдавский государственный университет и Технический Университет Молдовы
2021-12-15T14:18+0200
2021-12-15T15:11+0200
общество
рейтинг
вуз
университет
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Глобальное аналитическое агентство в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds опубликовало ежегодный рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии – QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022, в который попали два молдавских вуза. Рейтинг составляется с 2014 года, в этом году в список попали 450 университетов.Молдавскими вузами, попавшими в престижный рейтинг, стали Молдавский государственный университет и Технический Университет Молдовы, занявшие 332 и 333 места соответственно.Лидером рейтинга остается Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, который получил наивысшее количество баллов по показателям академической репутации и репутации среди работодателей.На втором месте рейтинга расположился чешский Карлов университет, на третьем – Санкт-Петербургский государственный университет, за ними – университет из Эстонии и два вуза из Польши, Масариков университет из Чехии и три российских вуза – Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Национальный исследовательский университет "Московский физико-технический институт".Количество российских вузов составляет почти 30 % от общего количества участников рейтинга. Из них 16 российских вузов впервые вошли в региональный рейтинг лучших университетов, 14 российских вузов улучшили свои позиции по сравнению с позициями прошлогоднего рейтинга, в то время как 27 вузов страны сохранили свои позиции."Увеличив количество вузов в региональном рейтинге до 134, Россия получила наиболее широкое представительство среди лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии. Кроме того, у России самое высокое количество университетов в топ-10 и топ-100 опубликованного рейтинга", – рассказал Бен Саутер, директор аналитического центра QS.Региональный рейтинг университетов QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings, составленный глобальным научно-исследовательским консультационным центром QS Quacquarelli Symonds, рейтингует 450 лучших университетов региона. QS является наиболее популярным и самым упоминаемым в мире источником сравнительной информации об университетах, а их ведущий веб-сайт TopUniversities.com получил более 147 миллионов просмотров в 2020 году.
https://ru.sputnik.md/20210427/mgu-popal-v-sotnyu-luchshikh-universitetov-po-versii-rur-34542214.html
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Светлана Маркова
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рейтинг, вуз, университет

Молдавские вузы вошли в рейтинг лучших университетов развивающихся стран

14:18 15.12.2021 (обновлено: 15:11 15.12.2021)
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Возглавил рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Глобальное аналитическое агентство в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds опубликовало ежегодный рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии – QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022, в который попали два молдавских вуза. Рейтинг составляется с 2014 года, в этом году в список попали 450 университетов.
Молдавскими вузами, попавшими в престижный рейтинг, стали Молдавский государственный университет и Технический Университет Молдовы, занявшие 332 и 333 места соответственно.
Лидером рейтинга остается Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, который получил наивысшее количество баллов по показателям академической репутации и репутации среди работодателей.
На втором месте рейтинга расположился чешский Карлов университет, на третьем – Санкт-Петербургский государственный университет, за ними – университет из Эстонии и два вуза из Польши, Масариков университет из Чехии и три российских вуза – Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Национальный исследовательский университет "Московский физико-технический институт".
Количество российских вузов составляет почти 30 % от общего количества участников рейтинга. Из них 16 российских вузов впервые вошли в региональный рейтинг лучших университетов, 14 российских вузов улучшили свои позиции по сравнению с позициями прошлогоднего рейтинга, в то время как 27 вузов страны сохранили свои позиции.
"Увеличив количество вузов в региональном рейтинге до 134, Россия получила наиболее широкое представительство среди лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии. Кроме того, у России самое высокое количество университетов в топ-10 и топ-100 опубликованного рейтинга", – рассказал Бен Саутер, директор аналитического центра QS.
Региональный рейтинг университетов QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings, составленный глобальным научно-исследовательским консультационным центром QS Quacquarelli Symonds, рейтингует 450 лучших университетов региона. QS является наиболее популярным и самым упоминаемым в мире источником сравнительной информации об университетах, а их ведущий веб-сайт TopUniversities.com получил более 147 миллионов просмотров в 2020 году.
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