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В Молдове еще сильнее похолодает: ожидаются морозы и ураганный ветер
В Молдове еще сильнее похолодает: ожидаются морозы и ураганный ветер
Ближе к зимним праздникам в Молдове начинает холодать, придет ураганный ветер и все чаще синоптики сообщают о слабом снеге.
2021-12-15T12:05+0200
2021-12-15T12:05+0200
молдова
ураган
ветер
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мороз
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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. В Молдове установится морозная погода не только ночью, но и в дневное время. Это следует из последнего прогноза Государственной гидрометеослужбы. По данным синоптиков, начиная с 17 декабря в стране днем ожидается около нуля, а ночью ударят морозы от -5 до -7 градусов по Цельсию. Метеорологи также сообщают о возможной гололедице в этот день. С 21 декабря морозную погоду прогнозируют и в дневное время. Столбики термометров покажут от -3 до -8 градусов. Ночью 21 и 22 декабря столбик термометра может опуститься до отметки -12. Слабый снег, согласно прогнозу, возможен 18, 19 и 21 декабря. Все эти дни также ожидается сильный ветер, местами с порывами до 15-18 метров в секунду.
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молдова, ураган, ветер, прогноз погоды, мороз

В Молдове еще сильнее похолодает: ожидаются морозы и ураганный ветер

12:05 15.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausЗима в Кишиневе
Зима в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Ближе к зимним праздникам в Молдове начинает холодать, налетит ураганный ветер и очень вероятен слабый снег, говорят синоптики.
КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. В Молдове установится морозная погода не только ночью, но и в дневное время. Это следует из последнего прогноза Государственной гидрометеослужбы.
По данным синоптиков, начиная с 17 декабря в стране днем ожидается около нуля, а ночью ударят морозы от -5 до -7 градусов по Цельсию.
Метеорологи также сообщают о возможной гололедице в этот день.
С 21 декабря морозную погоду прогнозируют и в дневное время. Столбики термометров покажут от -3 до -8 градусов. Ночью 21 и 22 декабря столбик термометра может опуститься до отметки -12.
Слабый снег, согласно прогнозу, возможен 18, 19 и 21 декабря.
Все эти дни также ожидается сильный ветер, местами с порывами до 15-18 метров в секунду.
Кот гуляет во дворе после снежной бури - Sputnik Молдова, 1920, 12.12.2021
В Молдове снег будет идти в течение нескольких дней
12 декабря, 13:16
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