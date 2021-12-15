https://ru.sputnik.md/20211215/moldove-silnee-pokholodaet-morozy-budut-dnem-47249665.html

В Молдове еще сильнее похолодает: ожидаются морозы и ураганный ветер

В Молдове еще сильнее похолодает: ожидаются морозы и ураганный ветер

Ближе к зимним праздникам в Молдове начинает холодать, придет ураганный ветер и все чаще синоптики сообщают о слабом снеге.

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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. В Молдове установится морозная погода не только ночью, но и в дневное время. Это следует из последнего прогноза Государственной гидрометеослужбы. По данным синоптиков, начиная с 17 декабря в стране днем ожидается около нуля, а ночью ударят морозы от -5 до -7 градусов по Цельсию. Метеорологи также сообщают о возможной гололедице в этот день. С 21 декабря морозную погоду прогнозируют и в дневное время. Столбики термометров покажут от -3 до -8 градусов. Ночью 21 и 22 декабря столбик термометра может опуститься до отметки -12. Слабый снег, согласно прогнозу, возможен 18, 19 и 21 декабря. Все эти дни также ожидается сильный ветер, местами с порывами до 15-18 метров в секунду.

https://ru.sputnik.md/20211212/moldova-prognoz-neskolko-dney-sneg-47165911.html

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молдова, ураган, ветер, прогноз погоды, мороз