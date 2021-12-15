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В НАРЭ изменили цены на топливо на 16 декабря: теперь обещают подорожание
В НАРЭ изменили цены на топливо на 16 декабря: теперь обещают подорожание
Спустя несколько часов после публикации максимальных цен на топливо, в НАРЭ изменили показатели.
2021-12-15T15:14+0200
2021-12-15T16:06+0200
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. В Национальном агентстве по регулированию энергетики (НАРЭ) изменили максимальные цены на топливо на 16 декабря. Теперь в агентстве обещают подорожание топлива. В четверг 95-й бензин подорожает на восемь банов, до 20,15 лея. А дизтопливо станет дороже на пять банов и будет стоить 17,14 лея. Изначально цены были опубликованы около 12.00 дня. По данным НАРЭ, ожидалось новое падение цен после двух дней роста. Так, 95-й бензин должен был подешеветь до 20,04 лея за литр. А цена на дизтопливо понизиться на два бана – до 17,07 лея за литр.Однако до 15.00 в агентстве скорректировали показатели. Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20211215/toplivo-nare-tseny-47250299.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

В НАРЭ изменили цены на топливо на 16 декабря: теперь обещают подорожание

15:14 15.12.2021 (обновлено: 16:06 15.12.2021)
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автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Спустя несколько часов после публикации максимальных цен на топливо в НАРЭ изменили показатели.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. В Национальном агентстве по регулированию энергетики (НАРЭ) изменили максимальные цены на топливо на 16 декабря.
Теперь в агентстве обещают подорожание топлива. В четверг 95-й бензин подорожает на восемь банов, до 20,15 лея. А дизтопливо станет дороже на пять банов и будет стоить 17,14 лея.
Изначально цены были опубликованы около 12.00 дня. По данным НАРЭ, ожидалось новое падение цен после двух дней роста.
Так, 95-й бензин должен был подешеветь до 20,04 лея за литр. А цена на дизтопливо понизиться на два бана – до 17,07 лея за литр.
© Screenshot / Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii MoldovaИзначальные цены, опубликованные в НАРЭ на 16 декабря.
В НАРЭ изменили цены на 16 декабря - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
Изначальные цены, опубликованные в НАРЭ на 16 декабря.
© Screenshot / Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Однако до 15.00 в агентстве скорректировали показатели.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
Общество
Топливо вновь начало дешеветь: НАРЭ публикует цены
12:17
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