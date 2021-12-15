https://ru.sputnik.md/20211215/nare-izmenili-tseny-na-toplivo-16-dekabrya-podorozhanie-47255924.html

В НАРЭ изменили цены на топливо на 16 декабря: теперь обещают подорожание

В НАРЭ изменили цены на топливо на 16 декабря: теперь обещают подорожание

Спустя несколько часов после публикации максимальных цен на топливо, в НАРЭ изменили показатели.

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бензин

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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. В Национальном агентстве по регулированию энергетики (НАРЭ) изменили максимальные цены на топливо на 16 декабря. Теперь в агентстве обещают подорожание топлива. В четверг 95-й бензин подорожает на восемь банов, до 20,15 лея. А дизтопливо станет дороже на пять банов и будет стоить 17,14 лея. Изначально цены были опубликованы около 12.00 дня. По данным НАРЭ, ожидалось новое падение цен после двух дней роста. Так, 95-й бензин должен был подешеветь до 20,04 лея за литр. А цена на дизтопливо понизиться на два бана – до 17,07 лея за литр.Однако до 15.00 в агентстве скорректировали показатели. Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.

https://ru.sputnik.md/20211215/toplivo-nare-tseny-47250299.html

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