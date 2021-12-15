https://ru.sputnik.md/20211215/nato-odkb-47269814.html

Грузия между НАТО и ОДКБ: опасные маневры и мечты

Грузия между НАТО и ОДКБ: опасные маневры и мечты

Грузия продолжает опасные игры с Пентагоном, который в Черноморском регионе пытается поправить репутацию после позорного военного поражения в Афганистане

2021-12-15T22:39+0200

2021-12-15T22:39+0200

2021-12-15T22:39+0200

в мире

нато

грузия

одкб

колумнистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/159/21/1592197_0:72:2201:1310_1920x0_80_0_0_99401781af9b2cc7295c3cb8167389cb.jpg

Если НАТО продолжит экспансию в восточном направлении, у России не останется выбора – ей придется ответить применением военной силы. Об этом прямо предупреждают российский президент Владимир Путин, МИД и Министерство обороны РФ. Грузия будто не слышит, и продолжает опасные игры с Пентагоном, который в Черноморском регионе пытается поправить репутацию после позорного военного поражения в Афганистане.Три катера пограничной полиции МВД Грузии – "Очамчира", "Сухуми", "Диоскурия" и эсминец Arleigh Burke ВМС США 14 декабря провели очередные провокационные учения в Черном море. Участники "выполнили тактические маневры и отработали взаимодействие по ряду вопросов на море", обменялись опытом, улучшили взаимодействие экипажей и расширили возможности грузинской пограничной полиции. Здесь необходимо пояснение.Изначально патрульные катера класса Island(длиной 34 метра, водоизмещением 168 тонн) служили в Береговой охране США для борьбы с незаконными наркотрафиком, миграцией и рыболовством, а также для поисково-спасательных операций. После списания, капремонта и начала "второй жизни" в Грузии боевой потенциал катеров изменился не в лучшую сторону. Все же пулемет на борту в морском сражении погоды не делает, а штатные 25-мм артустановки Mk38 Bushmaster американцы Грузии не передали (демонтировали).Технологически невероятным выглядит взаимодействие (боевая интеграция) трех маленьких, практически безоружных полицейских катеров с ракетным эсминцем Arleigh Burke (длина 152 метра, водоизмещение 7350 тонн), который создан для широкого спектра боевых операций ВМС США в Мировом океане, способен поражать цели на удалении до 2500 км (на борту – до 56 крылатых ракет Tomahawk), и идти со скоростью 25 узлов даже при высоте волн до 7 метров.Если не рассматривать всерьез фантасмагоричный совместный "абордаж" беззащитного противника, эсминец Arleigh Burke и патрульные катера типа Island вместе могут всего лишь идти в кильватерном гордом строю, совершенно не совпадая по предназначению, боеспособности и вооружению.Поэтому совместные учения 14 декабря – это провокационная имитация взаимодействия. Американская версия "Диоскурии" в Черном море выглядит некой реинкарнацией одноименного плавсредства в составе ВМС Грузии, потопленного российскими войсками в августе 2008 года.Эсминцы США создают риск опасных инцидентов с гражданскими судами, а суммарное время их пребывания в Черном море к середине декабря составило более 410 суток – на 15% больше, чем в 2020 году.Куда идтиВ Тбилиси правильных выводов после 2008 года не сделали. На брифинге по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 15 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вступление в НАТО остается главнейшим вопросом внешней политики и безопасности Грузии. При этом республика все еще находится на геополитическом распутье.В альянсе отнюдь не все члены желают "расширяться на восток", а в Тбилиси мирно уживаются взаимоисключающие и нереалистичные проекты укрепления национальной безопасности. Одновременно обсуждаются размещение в 2022 году на грузинской земле военных баз США и вступление Грузии в ОДКБ – "в обмен на Абхазию и Южную Осетию".Издание "Грузия и мир" справедливо замечает, что Грузия необходима НАТО только для того, чтобы создавать неудобства России и устраивать провокации: "Нас снова хотят втянуть в круг, по которому мы бесцельно бродим уже не первый десяток лет, и только для того, чтобы в очередной раз дать нам в руки очередное "нечто большее, чем План действий по вступлению".С другой стороны, интересы европейской безопасности и Россия требуют официально дезавуировать решение Бухарестского саммита 2008 года о будущем вступлении Грузии и Украины в НАТО, которое противоречит стратегическому принципу ОБСЕ "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".Российский МИД 10 декабря предложил Вашингтону официально заблокировать вступление Грузии и Украины в НАТО. И даже консервативная британская газета The Times напоминает читателям, что расширение альянса на восток является для РФ "красной линией", возможен Армагеддон, причем по вине Запада.Противостояние США и НАТО с Россией в Черноморском регионе становится хроническим. Реагируя на многочисленные маневры альянса, РФ асимметрично наращивает обороноспособность, и технологически опережает ведущие страны Запада.Безопасность причерноморских союзников Вашингтона деградирует. Соединенные Штаты пытаются стимулировать коллективные действия альянса, вызвать синергетический эффект "проекции силы", однако европейцы не желают умирать за американские интересы и "антироссийские" ценности в горах Грузии или в степях Украины. Это тупик. Издание Foreign Policy резюмирует: "Запад не вынес уроков из российско-грузинской войны 2008 года".Опасные заблужденияЧто обрела Грузия за 30 лет прозападного, и по сути антироссийского развития? Значительное сокращение территории, сотни тысяч беженцев, полную зависимость от США и НАТО – в ущерб национальным интересам и государственному суверенитету.Тбилиси делает ставку на интеграцию с НАТО – для "реинтеграции" мятежных территорий с воздушными десантами и боевыми стрельбами (за много лет концепция принципиально не изменилась). Грузия - сверхмилитаризованная страна с военным бюджетом 300 млн долларов, однако укрепление военной мощи – миф. В реальности Грузия занимает 92 место в мировом рейтинге Global Firepower, впереди оказались Замбия, Уганда, Чад, Зимбабве.Национальная 20-тысячная действующая армия имеет на вооружении около 20 ударных самолетов и вертолетов, более 160 танков, 580 единиц бронетранспортеров, 156 артиллерийских установок, 50 систем РСЗО. И все же основное значение Грузии для "партнеров" – удобный плацдарм на Южном Кавказе с выходом в Черное море (вблизи России и Ирана).Только поэтому США и НАТО поддерживают безнадежный грузинский проект "реинтеграции" Абхазии и Южной Осетии. Современное вооружение служит инструментом защиты национальной безопасности, если государство не меняет государственный суверенитет на списанные патрульные катера, и не позволяет иностранным войскам хозяйничать на своей земле, создавая военные угрозы соседям.Ранее премьер грузинского правительства Ираклий Гарибашвили в ООН подтвердил стремление страны войти в ЕС и НАТО: "Мы не успокоимся, пока не достигнем членства в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе". Так ли безальтернативен путь?К примеру, активист "национально-освободительного движения" начала 1990-х, инициатор создания грузинской нацгвардии, участник боевых действий в Абхазии и Южной Осетии (включая август 2008 года), а также в Донбассе (разумеется, на стороне ВСУ) полковник Давид Мартиашвили сумел осознать важность мира с Россией, и сегодня призывает учитывать ее интересы на Кавказе: "Не в интересах грузинского и украинского народов воевать и быть в постоянной конфронтации с Россией, но, к сожалению, глас народа подавлен как на Украине, так и в Грузии... Если Грузия не будет говорить с Россией, если она не собирается учитывать ее стратегические интересы и подстрекаемая агрессивными силами Запада продолжит свою русофобскую политику, очень скоро наша страна как государство может прекратить свое существование".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://ru.sputnik.md/20211125/amerikanskiy-esminets-napravilsya-v-chernoe-more-46705332.html

https://ru.sputnik.md/20211207/dezha-vyu-ukraine-postavlyayut-oruzhie-strany-kotorye-gotovili-gruziyu-k-avgustu-2008-go-47033582.html

https://ru.sputnik.md/20211019/tsel-sekretnykh-ucheniy-nato-steadfast-noon-2021--otkherasimit-evropu-45711479.html

грузия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

в мире, нато, грузия, одкб, колумнистика