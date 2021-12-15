https://ru.sputnik.md/20211215/novye-usloviya-vezda-v-italiyu-chto-nuzhno-znat-47250221.html
Новые условия въезда в Италию: что нужно знать
Новые условия въезда в Италию: что нужно знать
Италия продлила чрезвычайное положение до конца марта и объявила о новых условиях въезда в страну из-за опасений по поводу нового штама "омикрон".
2021-12-15T14:37+0200
2021-12-15T14:37+0200
2021-12-15T16:01+0200
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италия
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Италия ввела ряд ограничений, связанных с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Как сообщает посольство Республики Молдова в Италии, 14 декабря 2021 года Совет министров этой страны утвердил декрет-закон, предусматривающий продление до 31 марта 2022 года чрезвычайного положения на национальном уровне, а также меры по противодействию пандемии COVID-19.Кроме того, в соответствии с новым ордонансом министра здравоохранения Италии от 14 декабря, который вступит в силу с 16 декабря, Республика Молдова остается в "списке E". Это означает, что прибывшие в Молдову или пересекшие ее транзитом в течение 14 дней смогут въехать в Италию только по работе, неотложным причинам, по медицинским показаниям, учебе или для возвращения по месту проживания.Те, кто прибыл в Республику Молдова или пересек ее транзитом в течение последних 14 дней и соответствуют вышеуказанным требованиям, также должны соблюдать следующие обязательные меры при въезде/возвращении из Молдовы в Италию:Дети младше 6 лет освобождаются от проведения молекулярного теста или теста на антиген.
https://ru.sputnik.md/20211210/novye-pravila-vezda-romania-dlya-inostrannykh-grazhdan-47136440.html
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Ирина Каруш
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в мире, молдова, италия
Новые условия въезда в Италию: что нужно знать
14:37 15.12.2021 (обновлено: 16:01 15.12.2021)
Италия продлила чрезвычайное положение до конца марта и объявила о новых условиях въезда в страну из-за опасений по поводу нового штамма "омикрон".
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Италия ввела ряд ограничений, связанных с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".
Как сообщает посольство Республики Молдова в Италии, 14 декабря 2021 года Совет министров этой страны утвердил декрет-закон, предусматривающий продление до 31 марта 2022 года чрезвычайного положения на национальном уровне, а также меры по противодействию пандемии COVID-19.
Кроме того, в соответствии с новым ордонансом министра здравоохранения Италии от 14 декабря, который вступит в силу с 16 декабря, Республика Молдова остается в "списке E". Это означает, что прибывшие в Молдову или пересекшие ее транзитом в течение 14 дней смогут въехать в Италию только по работе, неотложным причинам, по медицинским показаниям, учебе или для возвращения по месту проживания.
"Новизна этого постановления заключается в том, что установлена обязанность предоставлять сертификат, подтверждающий выполнение молекулярного или антигенного диагностического теста, с отрицательным результатом на SARS-CoV-2 (сертификаты о вакцинации не принимаются в качестве альтернативы взамен теста) всего за 24 часа до въезда на территорию Италии (ранее этот период составлял 72 часа)", – отмечается в сообщении посольства.
Те, кто прибыл в Республику Молдова или пересек ее транзитом в течение последних 14 дней и соответствуют вышеуказанным требованиям, также должны соблюдать следующие обязательные меры при въезде/возвращении из Молдовы в Италию:
заполнить цифровой формуляр местоположения, его можно найти здесь
;
обязательно предоставить сертификат, подтверждающий, что за 24 часа до въезда в Италию был проведен молекулярный или антигенный диагностический тест с отрицательным результатом на SARS-CoV-2 (сертификаты о вакцинации в качестве альтернативы не принимаются);
на десять дней уйти на самоизоляцию по адресу, указанному в формуляре местонахождения пассажира, с предоставлением информации в территориальный орган здравоохранения и дополнительным тестированием по завершении этого срока.
Дети младше 6 лет освобождаются от проведения молекулярного теста или теста на антиген.