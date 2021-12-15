https://ru.sputnik.md/20211215/novye-usloviya-vezda-v-italiyu-chto-nuzhno-znat-47250221.html

Новые условия въезда в Италию: что нужно знать

Новые условия въезда в Италию: что нужно знать

Италия продлила чрезвычайное положение до конца марта и объявила о новых условиях въезда в страну из-за опасений по поводу нового штама "омикрон".

2021-12-15T14:37+0200

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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Италия ввела ряд ограничений, связанных с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Как сообщает посольство Республики Молдова в Италии, 14 декабря 2021 года Совет министров этой страны утвердил декрет-закон, предусматривающий продление до 31 марта 2022 года чрезвычайного положения на национальном уровне, а также меры по противодействию пандемии COVID-19.Кроме того, в соответствии с новым ордонансом министра здравоохранения Италии от 14 декабря, который вступит в силу с 16 декабря, Республика Молдова остается в "списке E". Это означает, что прибывшие в Молдову или пересекшие ее транзитом в течение 14 дней смогут въехать в Италию только по работе, неотложным причинам, по медицинским показаниям, учебе или для возвращения по месту проживания.Те, кто прибыл в Республику Молдова или пересек ее транзитом в течение последних 14 дней и соответствуют вышеуказанным требованиям, также должны соблюдать следующие обязательные меры при въезде/возвращении из Молдовы в Италию:Дети младше 6 лет освобождаются от проведения молекулярного теста или теста на антиген.

https://ru.sputnik.md/20211210/novye-pravila-vezda-romania-dlya-inostrannykh-grazhdan-47136440.html

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в мире, молдова, италия