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Новые заражения "омикроном" подтверждены в Румынии
Новые заражения "омикроном" подтверждены в Румынии
В настоящее время в соседней стране подтверждено 10 случаев инфицирования "омикроном".
2021-12-15T11:52+0200
2021-12-15T11:52+0200
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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Два новых случая заражения штамом коронавируса "омикрон" подтвердились в Румынии, об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.Минздрав Румынии уточняет, что обе инфицированные привиты от коронавируса. Они чувствуют себя хорошо.На данный момент в Румынии подтверждено 10 случаев заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-Cov-2.Предыдущий подтвердился 12 декабря, заболел 39-летний мужчина из Марамуреша, который вернулся из Нигерии.Между тем, 13 декабря в Великобритании был зафиксирован первый случай смерти пациента, зараженного штаммом "омикрон". Информацию подтвердил премьер-министр страны Борис Джонсон.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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Ирина Каруш
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в мире, румыния, молдова

Новые заражения "омикроном" подтверждены в Румынии

11:52 15.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausCentrul de Medicină Legală
Centrul de Medicină Legală - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Ирина Каруш
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В настоящее время в соседней стране подтверждено 10 случаев инфицирования "омикроном".
КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Два новых случая заражения штамом коронавируса "омикрон" подтвердились в Румынии, об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
"Речь идет о двух женщинах 41 года и 39 лет, обе они из Бухареста. Одна из женщин вернулась из Великобритании, у второй был прямой контакт с людьми, которые также побывали в Соединенном Королевстве", - отмечается в сообщении.
Минздрав Румынии уточняет, что обе инфицированные привиты от коронавируса. Они чувствуют себя хорошо.

На данный момент в Румынии подтверждено 10 случаев заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-Cov-2.
Предыдущий подтвердился 12 декабря, заболел 39-летний мужчина из Марамуреша, который вернулся из Нигерии.
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Между тем, 13 декабря в Великобритании был зафиксирован первый случай смерти пациента, зараженного штаммом "омикрон". Информацию подтвердил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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