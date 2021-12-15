https://ru.sputnik.md/20211215/novye-zarazheniya-omikronom-podtverzhdeny-v-rumynii-47248231.html

Новые заражения "омикроном" подтверждены в Румынии

Новые заражения "омикроном" подтверждены в Румынии

В настоящее время в соседней стране подтверждено 10 случаев инфицирования "омикроном".

2021-12-15T11:52+0200

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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Два новых случая заражения штамом коронавируса "омикрон" подтвердились в Румынии, об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.Минздрав Румынии уточняет, что обе инфицированные привиты от коронавируса. Они чувствуют себя хорошо.На данный момент в Румынии подтверждено 10 случаев заражения штаммом "омикрон" вируса SARS-Cov-2.Предыдущий подтвердился 12 декабря, заболел 39-летний мужчина из Марамуреша, который вернулся из Нигерии.Между тем, 13 декабря в Великобритании был зафиксирован первый случай смерти пациента, зараженного штаммом "омикрон". Информацию подтвердил премьер-министр страны Борис Джонсон.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211214/voz-gospitalizatsiya-omikron-47233011.html

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в мире, румыния, молдова