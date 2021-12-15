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Дубровский: почему PAS не использует весь потенциал отношений с Россией
Дубровский: почему PAS не использует весь потенциал отношений с Россией
Анатолий Дубровский проанализировал, насколько развиты молдавско-российские отношения.
2021-12-15T09:00+0200
2021-12-15T09:00+0200
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Дубровский: почему PAS не использует весь потенциал отношений с Россией
Дубровский: почему PAS не использует весь потенциал отношений с Россией
Молдова является полноправным членом Союза независимых государств, и могла бы претендовать в исторической перспективе на место в составе Евразийского экономического союза, однако нынешние власти страны в полной мере не понимают всех преимуществ от сотрудничества в рамках этих организаций, а потенциал его расширения - огромен. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог, доктор истории Анатолий Дубровский. "Говоря об использовании такого потенциала, сегодня он развит незначительно. Более 90 процентов этого потенциала не освоено. Для развития экономики Молдовы сотрудничество со странами СНГ и ЕАЭС должно быть приоритетным. Мы не обладаем такими технологиями и параметрами качества нашей продукции, чтобы иметь возможность конкурировать на рынках ЕС", - сказал собеседник. По словам эксперта, в странах "старой Европы" молдавские товары и, особенно, плодоовощную и винодельческую продукцию не ждут, она, преимущественно, поставляется в Румынию и Россию. По мнению политолога, если новое правительство не сможет выстроить эффективный диалог с Москвой, то PAS в сжатые сроки может утратить власть, поскольку вряд ли ЕС обращает особое внимание на Молдову, учитывая внутренние проблемы, которые главенствуют на этом пространстве. Сухой язык экономической статистики показывает: за последние 9 месяцев товарооборот между Молдовой и РФ вырос до 700 миллионов долларов, и этот показатель – не предел, утверждают эксперты, торговые отношения двух стран следует наращивать.
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Андрей Петрик
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россия, молдова, экономика, отношения, pas, аудио

Дубровский: почему PAS не использует весь потенциал отношений с Россией

09:00 15.12.2021
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Дубровский: почему PAS не использует весь потенциал отношений с Россией
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Политолог проанализировал насколько развиты молдавско-российские отношения, и на каких основных пунктах в сотрудничестве следовало бы сосредоточиться правительству, чтобы реанимировать экономику страны.
Молдова является полноправным членом Союза независимых государств, и могла бы претендовать в исторической перспективе на место в составе Евразийского экономического союза, однако нынешние власти страны в полной мере не понимают всех преимуществ от сотрудничества в рамках этих организаций, а потенциал его расширения - огромен. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог, доктор истории Анатолий Дубровский.
"Говоря об использовании такого потенциала, сегодня он развит незначительно. Более 90 процентов этого потенциала не освоено. Для развития экономики Молдовы сотрудничество со странами СНГ и ЕАЭС должно быть приоритетным. Мы не обладаем такими технологиями и параметрами качества нашей продукции, чтобы иметь возможность конкурировать на рынках ЕС", - сказал собеседник.
По словам эксперта, в странах "старой Европы" молдавские товары и, особенно, плодоовощную и винодельческую продукцию не ждут, она, преимущественно, поставляется в Румынию и Россию.
"Партия PAS должна наращивать тесное сотрудничество со странами СНГ. Думаю, что оно будет развиваться, поскольку за газ республика должна будет рассчитываться рублями и евро. А рубли зарабатываются только в тесном сотрудничестве с Россией", - добавил Дубровский.
По мнению политолога, если новое правительство не сможет выстроить эффективный диалог с Москвой, то PAS в сжатые сроки может утратить власть, поскольку вряд ли ЕС обращает особое внимание на Молдову, учитывая внутренние проблемы, которые главенствуют на этом пространстве.
Сухой язык экономической статистики показывает: за последние 9 месяцев товарооборот между Молдовой и РФ вырос до 700 миллионов долларов, и этот показатель – не предел, утверждают эксперты, торговые отношения двух стран следует наращивать.
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