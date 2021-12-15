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Шаповалов: Партия PAS использовала пенсионеров Молдовы в корыстных целях
Шаповалов: Партия PAS использовала пенсионеров Молдовы в корыстных целях
Проголосовавшие за Партию PAS пенсионеры так и не получили обещанных социальных льгот
2021-12-15T08:00+0200
2021-12-15T08:00+0200
радио
компенсации
выплаты
пенсионеры
"партия действие и солидарность"
pas
в молдове
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Шаповалов: партия PAS использовала пенсионеров Молдовы в корыстных целях
Шаповалов: партия PAS использовала пенсионеров Молдовы в корыстных целях
На минувших парламентских выборах, на которых власть полностью в свои руки взяло политическое формирование "Действие и солидарность", за PAS проголосовали свыше 200 тысяч пенсионеров республики, которые польстились на обещания социального характера, на предполагаемые льготы и увеличение ежемесячных выплат, однако они были обмануты. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов. Шаповалов настаивает: обещанный уровень минимальной пенсии в 2000 леев получили далеко не все пенсионеры, хотя представители нынешнего кабинета министров заявляли об этом. Более того, подчеркнул политолог, перерасчет уровня пенсий 1 октября был отменен, осталась лишь одна индексация - 1 апреля. Более того, по словам Шаповалова, для пожилых людей отменили и адресную компенсацию, которую ранее выплачивали пенсионерам к Новому году, в размере 1000 леев."Начинают приходить фактуры за отопление, за газ по новым тарифам, за электроэнергию. Мы все чувствуем эти повышения, особенно пенсионеры. Их обманули, эти люди всю жизнь проработали на государство, а сегодня влачат нищенское, бедное существование", - сказал собеседник. По его словам, все те лица, наделенные властью, сегодня занимают кабинеты в зданиях, построенных в советские времена многими из тех людей, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе. Но, как уточнил Шаповалов, вряд ли кто-то помнит из чиновников и депутатов о том, что именно поколение пожилых людей отстраивало и развивало эту страну, способствовало тому, чтобы она была в свое время экономически развитой.
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компенсации, выплаты, пенсионеры, "партия действие и солидарность", pas, аудио, в молдове

Шаповалов: Партия PAS использовала пенсионеров Молдовы в корыстных целях

08:00 15.12.2021
Радио
Шаповалов: партия PAS использовала пенсионеров Молдовы в корыстных целях
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
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Политолог проанализировал ситуацию, при которой проголосовавшие за Партию "Действие и солидарность" (PAS) пенсионеры так и не получили обещанных социальных льгот.
На минувших парламентских выборах, на которых власть полностью в свои руки взяло политическое формирование "Действие и солидарность", за PAS проголосовали свыше 200 тысяч пенсионеров республики, которые польстились на обещания социального характера, на предполагаемые льготы и увеличение ежемесячных выплат, однако они были обмануты. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.

Нынешняя власть использовала этих доверчивых людей, поскольку старшее поколение привыкло верить обещаниям, идущим от политиков. К примеру, тот же Игорь Додон, социалисты старались выполнять свои обещания, учредив индексацию пенсий дважды в год, инициировали повышение зарплаты врачам, предоставление адресных компенсаций.

Борис Шаповалов - Sputnik Молдова
Борис Шаповалов
Политолог, историк, доктор философии
Шаповалов настаивает: обещанный уровень минимальной пенсии в 2000 леев получили далеко не все пенсионеры, хотя представители нынешнего кабинета министров заявляли об этом. Более того, подчеркнул политолог, перерасчет уровня пенсий 1 октября был отменен, осталась лишь одна индексация - 1 апреля. Более того, по словам Шаповалова, для пожилых людей отменили и адресную компенсацию, которую ранее выплачивали пенсионерам к Новому году, в размере 1000 леев.
"Начинают приходить фактуры за отопление, за газ по новым тарифам, за электроэнергию. Мы все чувствуем эти повышения, особенно пенсионеры. Их обманули, эти люди всю жизнь проработали на государство, а сегодня влачат нищенское, бедное существование", - сказал собеседник.
По его словам, все те лица, наделенные властью, сегодня занимают кабинеты в зданиях, построенных в советские времена многими из тех людей, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе. Но, как уточнил Шаповалов, вряд ли кто-то помнит из чиновников и депутатов о том, что именно поколение пожилых людей отстраивало и развивало эту страну, способствовало тому, чтобы она была в свое время экономически развитой.
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