https://ru.sputnik.md/20211215/pas-pensioneri-moldova-korystnye-tsely-47184101.html

Шаповалов: Партия PAS использовала пенсионеров Молдовы в корыстных целях

Шаповалов: Партия PAS использовала пенсионеров Молдовы в корыстных целях

Проголосовавшие за Партию PAS пенсионеры так и не получили обещанных социальных льгот

2021-12-15T08:00+0200

2021-12-15T08:00+0200

2021-12-15T08:00+0200

радио

компенсации

выплаты

пенсионеры

"партия действие и солидарность"

pas

в молдове

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Шаповалов: партия PAS использовала пенсионеров Молдовы в корыстных целях Шаповалов: партия PAS использовала пенсионеров Молдовы в корыстных целях

На минувших парламентских выборах, на которых власть полностью в свои руки взяло политическое формирование "Действие и солидарность", за PAS проголосовали свыше 200 тысяч пенсионеров республики, которые польстились на обещания социального характера, на предполагаемые льготы и увеличение ежемесячных выплат, однако они были обмануты. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов. Шаповалов настаивает: обещанный уровень минимальной пенсии в 2000 леев получили далеко не все пенсионеры, хотя представители нынешнего кабинета министров заявляли об этом. Более того, подчеркнул политолог, перерасчет уровня пенсий 1 октября был отменен, осталась лишь одна индексация - 1 апреля. Более того, по словам Шаповалова, для пожилых людей отменили и адресную компенсацию, которую ранее выплачивали пенсионерам к Новому году, в размере 1000 леев."Начинают приходить фактуры за отопление, за газ по новым тарифам, за электроэнергию. Мы все чувствуем эти повышения, особенно пенсионеры. Их обманули, эти люди всю жизнь проработали на государство, а сегодня влачат нищенское, бедное существование", - сказал собеседник. По его словам, все те лица, наделенные властью, сегодня занимают кабинеты в зданиях, построенных в советские времена многими из тех людей, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе. Но, как уточнил Шаповалов, вряд ли кто-то помнит из чиновников и депутатов о том, что именно поколение пожилых людей отстраивало и развивало эту страну, способствовало тому, чтобы она была в свое время экономически развитой.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

компенсации, выплаты, пенсионеры, "партия действие и солидарность", pas, аудио, в молдове