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Почему вырастут тарифы на проезд в Кишиневе - подробности
Почему вырастут тарифы на проезд в Кишиневе - подробности
Эксперты анализируют, по каким причинам пересмотр тарифов на проезд в общественном транспорте в молдавской столице неизбежен.
2021-12-15T08:30+0200
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Примар Кишинева Ион Чебан объявил о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте столицы. Новость эта появилась в тот момент, когда горожане начали получать первые квитанции за коммунальные услуги, в которых, так сказать, рельефно отражаются и кризис в мировой энергетике, и все нынешние болезни молдавской экономики.Многие в Молдове предрекают, что транспортные тарифы могут стать для и без того измотанного пандемией населения той последней каплей, за которой последует социальный взрыв. Но так ли это? Ответ на вопрос в программе "Утро на Sputnik'е" дают экономические эксперты Вячеслав Ионицэ и Галина Шеларь.
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Андрей Петрик
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кишинев, рост цен, тарифы, рост, проезд, видео

Почему вырастут тарифы на проезд в Кишиневе - подробности

08:30 15.12.2021
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Эксперты анализируют, по каким причинам пересмотр тарифов на проезд в общественном транспорте в молдавской столице неизбежен.
Примар Кишинева Ион Чебан объявил о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте столицы. Новость эта появилась в тот момент, когда горожане начали получать первые квитанции за коммунальные услуги, в которых, так сказать, рельефно отражаются и кризис в мировой энергетике, и все нынешние болезни молдавской экономики.
Многие в Молдове предрекают, что транспортные тарифы могут стать для и без того измотанного пандемией населения той последней каплей, за которой последует социальный взрыв. Но так ли это? Ответ на вопрос в программе "Утро на Sputnik'е" дают экономические эксперты Вячеслав Ионицэ и Галина Шеларь.
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