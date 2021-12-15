https://ru.sputnik.md/20211215/pochemu-vyrastut-tarify-na-proezd-v-kishineve---podrobnosti-47214593.html
Почему вырастут тарифы на проезд в Кишиневе - подробности
Почему вырастут тарифы на проезд в Кишиневе - подробности
Эксперты анализируют, по каким причинам пересмотр тарифов на проезд в общественном транспорте в молдавской столице неизбежен.
2021-12-15T08:30+0200
2021-12-15T08:30+0200
2021-12-15T08:30+0200
радио
кишинев
рост цен
тарифы
рост
проезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0f/47240668_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_936572b715498c794145248260177f8a.jpg
Примар Кишинева Ион Чебан объявил о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте столицы. Новость эта появилась в тот момент, когда горожане начали получать первые квитанции за коммунальные услуги, в которых, так сказать, рельефно отражаются и кризис в мировой энергетике, и все нынешние болезни молдавской экономики.Многие в Молдове предрекают, что транспортные тарифы могут стать для и без того измотанного пандемией населения той последней каплей, за которой последует социальный взрыв. Но так ли это? Ответ на вопрос в программе "Утро на Sputnik'е" дают экономические эксперты Вячеслав Ионицэ и Галина Шеларь.
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0f/47240668_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f3e7d638b7d39ec4d6e8500bc7afb6c4.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
кишинев, рост цен, тарифы, рост, проезд, видео
Почему вырастут тарифы на проезд в Кишиневе - подробности
Эксперты анализируют, по каким причинам пересмотр тарифов на проезд в общественном транспорте в молдавской столице неизбежен.
Примар Кишинева Ион Чебан объявил о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте столицы. Новость эта появилась в тот момент, когда горожане начали получать первые квитанции за коммунальные услуги, в которых, так сказать, рельефно отражаются и кризис в мировой энергетике, и все нынешние болезни молдавской экономики.
Многие в Молдове предрекают, что транспортные тарифы могут стать для и без того измотанного пандемией населения той последней каплей, за которой последует социальный взрыв. Но так ли это? Ответ на вопрос в программе "Утро на Sputnik'е" дают экономические эксперты Вячеслав Ионицэ и Галина Шеларь.