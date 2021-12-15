https://ru.sputnik.md/20211215/pochemu-vyrastut-tarify-na-proezd-v-kishineve---podrobnosti-47214593.html

Почему вырастут тарифы на проезд в Кишиневе - подробности

Почему вырастут тарифы на проезд в Кишиневе - подробности

Эксперты анализируют, по каким причинам пересмотр тарифов на проезд в общественном транспорте в молдавской столице неизбежен.

2021-12-15T08:30+0200

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Примар Кишинева Ион Чебан объявил о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте столицы. Новость эта появилась в тот момент, когда горожане начали получать первые квитанции за коммунальные услуги, в которых, так сказать, рельефно отражаются и кризис в мировой энергетике, и все нынешние болезни молдавской экономики.Многие в Молдове предрекают, что транспортные тарифы могут стать для и без того измотанного пандемией населения той последней каплей, за которой последует социальный взрыв. Но так ли это? Ответ на вопрос в программе "Утро на Sputnik'е" дают экономические эксперты Вячеслав Ионицэ и Галина Шеларь.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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