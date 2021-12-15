https://ru.sputnik.md/20211215/pogodnye-rekordy-moldovy-15-dekabrya-47238134.html

Погодные рекорды Молдовы 15 декабря

Погодные рекорды Молдовы 15 декабря

Какой была температура 15 декабря в Молдове в разные годы

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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 декабря специалисты зафиксировали в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 15 декабря 1948 года столбик термометра упал до отметки в –19,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 2006 году. Тогда воздух прогрелся до +12,9 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составляет 32,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20211203/antarktida-na-dve-minuty-mozhet-pogruzitsya-vo-tmu-46908347.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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синоптики, климат, погода