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Пожар заблокировал десятки человек в торговом центре в Гонконге
Пожар заблокировал десятки человек в торговом центре в Гонконге
В по-настоящему смертельно опасной ловушке очутились посетители одного из крупных торговых центров Гонконга.
2021-12-15T10:02+0200
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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Крупный пожар охватил 38-этажный Всемирный торговый центр в районе Козуэй-Бэй в Гонконге, более 300 человек оказались в ловушке на крыше здания, пишет газета South China Morning Post.Сообщается, что огонь вспыхнул 12.37 по местному времени (6.37 по Кишиневу, в помещении, где находятся электрические коммутаторы, территория ТЦ мгновенно окуталась густым и едким дымом.Пожар пришелся как раз на время обеденного перерыва, когда в магазинах и ресторанах много посетителей. Примерно 160 человек были эвакуированы из здания, однако более 300 оказались в ловушке на крыше.Пожару присвоен третий уровень сложности из пяти. Огнеборцы используют спецтехнику и лестницы. Уточняется, что в цокольном этаже здания уже много лет ведутся ремонтные работы. В настоящее время борьба с огнем продолжается. Обстановка осложняется сильным задымлением, дым довольно густой и ядовитый. Источник сообщает, что от продуктов горения пострадали не менее семи человек.
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в мире, пожар

Пожар заблокировал десятки человек в торговом центре в Гонконге

10:02 15.12.2021
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар
Пожар - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
© МЧС РФ
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В по-настоящему смертельно опасной ловушке очутились посетители одного из крупных торговых центров Гонконга.
КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Крупный пожар охватил 38-этажный Всемирный торговый центр в районе Козуэй-Бэй в Гонконге, более 300 человек оказались в ловушке на крыше здания, пишет газета South China Morning Post.
Сообщается, что огонь вспыхнул 12.37 по местному времени (6.37 по Кишиневу, в помещении, где находятся электрические коммутаторы, территория ТЦ мгновенно окуталась густым и едким дымом.
Пожар пришелся как раз на время обеденного перерыва, когда в магазинах и ресторанах много посетителей. Примерно 160 человек были эвакуированы из здания, однако более 300 оказались в ловушке на крыше.
Пожару присвоен третий уровень сложности из пяти. Огнеборцы используют спецтехнику и лестницы. Уточняется, что в цокольном этаже здания уже много лет ведутся ремонтные работы.
В настоящее время борьба с огнем продолжается. Обстановка осложняется сильным задымлением, дым довольно густой и ядовитый. Источник сообщает, что от продуктов горения пострадали не менее семи человек.
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