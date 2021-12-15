https://ru.sputnik.md/20211215/pozhar-zablokiroval-desyatki-chelovek-v-torgovom-tsentre-v-gonkonge-47241798.html

Пожар заблокировал десятки человек в торговом центре в Гонконге

Пожар заблокировал десятки человек в торговом центре в Гонконге

В по-настоящему смертельно опасной ловушке очутились посетители одного из крупных торговых центров Гонконга.

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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Крупный пожар охватил 38-этажный Всемирный торговый центр в районе Козуэй-Бэй в Гонконге, более 300 человек оказались в ловушке на крыше здания, пишет газета South China Morning Post.Сообщается, что огонь вспыхнул 12.37 по местному времени (6.37 по Кишиневу, в помещении, где находятся электрические коммутаторы, территория ТЦ мгновенно окуталась густым и едким дымом.Пожар пришелся как раз на время обеденного перерыва, когда в магазинах и ресторанах много посетителей. Примерно 160 человек были эвакуированы из здания, однако более 300 оказались в ловушке на крыше.Пожару присвоен третий уровень сложности из пяти. Огнеборцы используют спецтехнику и лестницы. Уточняется, что в цокольном этаже здания уже много лет ведутся ремонтные работы. В настоящее время борьба с огнем продолжается. Обстановка осложняется сильным задымлением, дым довольно густой и ядовитый. Источник сообщает, что от продуктов горения пострадали не менее семи человек.

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в мире, пожар