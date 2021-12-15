https://ru.sputnik.md/20211215/proizvoditeley-otklyucheny-kanalizatsia-ceban-47251281.html

Чебан: крупные производители могут быть отключены от канализации

Чебан: крупные производители могут быть отключены от канализации

Примар Кишинева предупреждает крупных производителей пищевой промышленности, что они могут быть отключены от системы коммунальной канализации.

2021-12-15T13:20+0200

2021-12-15T13:20+0200

2021-12-15T13:20+0200

общество

в молдове

кишинев

молдова

очистные сооружения

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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Крупнейшие экономические агенты пищевой промышленности Кишинева могут быть отключены от канализации с понедельника, 20 декабря.Такое предупреждение сделал примар Кишинева Ион Чебан на брифинге в среду. По словам градоначальника, на муниципальное предприятие АО Apă Canal провели рейдерскую атаку. Как пояснил Чебан, Инспекторат по защите окружающей среды требует у предприятия несколько миллионов леев в качестве штрафа, поскольку в канализации были найдены запрещенные вещества от акционерного общества. По данным Чебана, именно от этих производств исходят выбросы в общественную канализацию с повышенной концентрацией вредных веществ, эти предприятия постоянно предупреждают и периодически отключают за нарушения."Эти предприятия должны иметь на своей территории установки предварительной очистки, контроль над которыми и управление этим процессом являются обязанностью компетентных центральных органов", - считает примар. Примар отметил, что экологическая инспекция взяла пробы с очистных сооружений еще в сентябре, а результаты пришли только в декабре, поэтому Apă Canal получил 12 миллионов леев штрафов.В заключение Чебан объяснил, что из-за выбрасываемых отходов в общественную канализацию от крупных предприятий столица сталкивалась с неприятным запахом. Удалось это исправить, как напомнил Чебан, благодаря тому, что муниципальные власти накрыли те тонны отходов, которые сохли на солнце, а также власти не позволили экономическим агентам сливать в общественную канализацию опасные загрязненные воды. Как считает примар, первым делом необходима станция предварительной очистки, а затем реализация следующего этапа модернизации очистных сооружений с большими инвестициями.

https://ru.sputnik.md/20210630/Zlovoniye-ubrat-do-minimuma-kak-prodvigayutsya-raboty-na-ochistnykh-v-Kishineve-35315623.html

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в молдове, кишинев, молдова, очистные сооружения