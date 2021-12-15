https://ru.sputnik.md/20211215/proizvoditeley-otklyucheny-kanalizatsia-ceban-47251281.html
Чебан: крупные производители могут быть отключены от канализации
Чебан: крупные производители могут быть отключены от канализации
Примар Кишинева предупреждает крупных производителей пищевой промышленности, что они могут быть отключены от системы коммунальной канализации.
2021-12-15T13:20+0200
2021-12-15T13:20+0200
2021-12-15T13:20+0200
общество
в молдове
кишинев
молдова
очистные сооружения
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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Крупнейшие экономические агенты пищевой промышленности Кишинева могут быть отключены от канализации с понедельника, 20 декабря.Такое предупреждение сделал примар Кишинева Ион Чебан на брифинге в среду. По словам градоначальника, на муниципальное предприятие АО Apă Canal провели рейдерскую атаку. Как пояснил Чебан, Инспекторат по защите окружающей среды требует у предприятия несколько миллионов леев в качестве штрафа, поскольку в канализации были найдены запрещенные вещества от акционерного общества. По данным Чебана, именно от этих производств исходят выбросы в общественную канализацию с повышенной концентрацией вредных веществ, эти предприятия постоянно предупреждают и периодически отключают за нарушения."Эти предприятия должны иметь на своей территории установки предварительной очистки, контроль над которыми и управление этим процессом являются обязанностью компетентных центральных органов", - считает примар. Примар отметил, что экологическая инспекция взяла пробы с очистных сооружений еще в сентябре, а результаты пришли только в декабре, поэтому Apă Canal получил 12 миллионов леев штрафов.В заключение Чебан объяснил, что из-за выбрасываемых отходов в общественную канализацию от крупных предприятий столица сталкивалась с неприятным запахом. Удалось это исправить, как напомнил Чебан, благодаря тому, что муниципальные власти накрыли те тонны отходов, которые сохли на солнце, а также власти не позволили экономическим агентам сливать в общественную канализацию опасные загрязненные воды. Как считает примар, первым делом необходима станция предварительной очистки, а затем реализация следующего этапа модернизации очистных сооружений с большими инвестициями.
https://ru.sputnik.md/20210630/Zlovoniye-ubrat-do-minimuma-kak-prodvigayutsya-raboty-na-ochistnykh-v-Kishineve-35315623.html
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в молдове, кишинев, молдова, очистные сооружения
Чебан: крупные производители могут быть отключены от канализации
Примар Кишинева предупреждает крупных производителей пищевой промышленности, что они могут быть отключены от системы коммунальной канализации.
КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Крупнейшие экономические агенты пищевой промышленности Кишинева могут быть отключены от канализации с понедельника, 20 декабря.
Такое предупреждение сделал примар Кишинева Ион Чебан на брифинге в среду.
По словам градоначальника, на муниципальное предприятие АО Apă Canal провели рейдерскую атаку.
Как пояснил Чебан, Инспекторат по защите окружающей среды требует у предприятия несколько миллионов леев в качестве штрафа, поскольку в канализации были найдены запрещенные вещества от акционерного общества.
Если Инспекторат по охране окружающей среды не отменит решение о "сдирании" с АО Apă Canal Chișinău 12 миллионов леев, прикрываясь так называемым законом, то со следующего понедельника самые крупные экономические агенты из пищевой промышленности будут отключены от городской канализационной сети.
По данным Чебана, именно от этих производств исходят выбросы в общественную канализацию с повышенной концентрацией вредных веществ, эти предприятия постоянно предупреждают и периодически отключают за нарушения.
"Эти предприятия должны иметь на своей территории установки предварительной очистки, контроль над которыми и управление этим процессом являются обязанностью компетентных центральных органов", - считает примар.
Примар отметил, что экологическая инспекция взяла пробы с очистных сооружений еще в сентябре, а результаты пришли только в декабре, поэтому Apă Canal получил 12 миллионов леев штрафов.
В заключение Чебан объяснил, что из-за выбрасываемых отходов в общественную канализацию от крупных предприятий столица сталкивалась с неприятным запахом. Удалось это исправить, как напомнил Чебан, благодаря тому, что муниципальные власти накрыли те тонны отходов, которые сохли на солнце, а также власти не позволили экономическим агентам сливать в общественную канализацию опасные загрязненные воды.
Как считает примар, первым делом необходима станция предварительной очистки, а затем реализация следующего этапа модернизации очистных сооружений с большими инвестициями.