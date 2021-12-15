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Протест транспортников: движение в Кишиневе перекроют, десятки рейсов отменят
Протест транспортников: движение в Кишиневе перекроют, десятки рейсов отменят
Участок главного проспекта Кишинева в час пик 16 декабря будет временно недоступен. 15.12.2021, Sputnik Молдова
2021-12-15T13:14+0200
2021-12-15T13:14+0200
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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Протест автоперевозчиков в четверг, 16 декабря, состоится. Транспортники перекроют движение по проспекте Штефана чел Маре на площади Великого Национального собрания. Об этом заявил корреспонденту Sputnik Молдова председатель совета Ассоциации автоперевозчиков (APOTA) Олег Алекса.По его словам, акция пройдет на проезжей части в связи с установкой праздничных павильонов к зимним праздникам на центральной площади молдавской столицы.Собеседник также напомнил, что в связи с протестом множество маршрутов по стране отменят.Ассоциация автоперевозчиков Молдовы ранее сообщила, что 16 декабря на площадь Великого национального собрания приедут около 200 единиц общественного транспорта. Главные требования перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития – повышение тарифов на проезд. Как отметили в АРОТА, со дня проведения прошлого протеста министерство ничего не предприняло.Транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). В ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило предложение о возмещении акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.Ассоциация патронатов Transportatorul 13 декабря заявила, что присоединится к протестам 16 декабря. Кроме того, акцию намерены поддержать перевозчики в Комрате.
https://ru.sputnik.md/20211215/protesty-v-kishineve-transportniki-iz-komrata-ne-vyydut-na-reysy-v-znak-solidarnosti-47251820.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, протест

Протест транспортников: движение в Кишиневе перекроют, десятки рейсов отменят

13:14 15.12.2021
© Sputnik / Evghenii PanasencoПротест молдавских автоперевозчиков в центре Кишинева
Протест молдавских автоперевозчиков в центре Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Юлия Липовая
Все материалы
Участок главного проспекта Кишинева в час пик 16 декабря будет временно недоступен.
КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Протест автоперевозчиков в четверг, 16 декабря, состоится. Транспортники перекроют движение по проспекте Штефана чел Маре на площади Великого Национального собрания. Об этом заявил корреспонденту Sputnik Молдова председатель совета Ассоциации автоперевозчиков (APOTA) Олег Алекса.
По его словам, акция пройдет на проезжей части в связи с установкой праздничных павильонов к зимним праздникам на центральной площади молдавской столицы.

"Да, установка (каруселей - ред.) на площади вынуждает нас переместиться. Поэтому мы будем на проезжей части и перекроем движение. Будет очень интересно", – заявил Алекса.

Собеседник также напомнил, что в связи с протестом множество маршрутов по стране отменят.
Ассоциация автоперевозчиков Молдовы ранее сообщила, что 16 декабря на площадь Великого национального собрания приедут около 200 единиц общественного транспорта. Главные требования перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития – повышение тарифов на проезд. Как отметили в АРОТА, со дня проведения прошлого протеста министерство ничего не предприняло.
Транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). В ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило предложение о возмещении акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.
Ассоциация патронатов Transportatorul 13 декабря заявила, что присоединится к протестам 16 декабря. Кроме того, акцию намерены поддержать перевозчики в Комрате.
Перевозчики из Гагаузии поддерживают протесты в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
Общество
Протесты в Кишиневе: транспортники из Комрата не выйдут на рейсы в знак солидарности
12:43
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