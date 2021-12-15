Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211215/protesty-v-kishineve-transportniki-iz-komrata-ne-vyydut-na-reysy-v-znak-solidarnosti-47251820.html
Протесты в Кишиневе: транспортники из Комрата не выйдут на рейсы в знак солидарности
Протесты в Кишиневе: транспортники из Комрата не выйдут на рейсы в знак солидарности
Широкомасштабные акции протеста в Кишиневе, запланированные на четверг, создадут неудобства и для жителей Гагаузии.
2021-12-15T12:43+0200
2021-12-15T12:43+0200
общество
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0f/47251567_0:0:1625:914_1920x0_80_0_0_2ccd05416ede81e9b45c9d429a481ae8.jpg
КОМРАТ, 15 дек - Sputnik, Максим Топал. Водители междугородних автобусов, следующих в молдавскую столицу, планируют в четверг выполнить лишь утренние рейсы на Кишинев и вечерние – в направлении Комрата. Днем водители намерены протестовать на центральной площади молдавской столицы, требуя повышения цен на проезд.Местные перевозчики, обслуживающие пригородные маршруты, на протест в Кишинев не едут, но солидарны с идеей повышения цен. Они намерены поддержать своих коллег и в течение дня отказаться от выполнения рейсов.Как стало известно, без транспортной связи с Комратом в четверг останутся жители сел Кирсово, Дезгинжа, Конгазчик, Авдарма, Бешалма, Конгаз и Светлый. Не выйдут на маршруты и автобусы, следующие на Вулканешты и Тараклию. Не исключено, что к протесту присоединятся и другие местные перевозчики.На автостанции Комрата уже знают о намерении перевозчиков не выходить на маршруты.Ранее он говорил, что понимает протестующих водителей, поскольку из-за роста цен на запчасти, горюче-смазочные материалы и дизельное топливо все больше водителей жалуется на нерентабельность работы.Напомним, утром в четверг, 16 декабря, в Кишиневе собрания состоится массовая акция протеста автоперевозчиков. Водители требуют серьезного повышения цен на проезд в общественном транспорте и поддержки со стороны государства.
https://ru.sputnik.md/20211210/protest-transportnikov-kishinev-47114869.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0f/47251567_202:0:1421:914_1920x0_80_0_0_bbf2b8499ac01d99dd484104a0161513.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове

Протесты в Кишиневе: транспортники из Комрата не выйдут на рейсы в знак солидарности

12:43 15.12.2021
© Sputnik / Maxim TopalПеревозчики из Гагаузии поддерживают протесты в Кишиневе
Перевозчики из Гагаузии поддерживают протесты в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Подписаться на
Широкомасштабные акции протеста в Кишиневе, запланированные на четверг, создадут неудобства и для жителей Гагаузии.
КОМРАТ, 15 дек - Sputnik, Максим Топал. Водители междугородних автобусов, следующих в молдавскую столицу, планируют в четверг выполнить лишь утренние рейсы на Кишинев и вечерние – в направлении Комрата. Днем водители намерены протестовать на центральной площади молдавской столицы, требуя повышения цен на проезд.
Местные перевозчики, обслуживающие пригородные маршруты, на протест в Кишинев не едут, но солидарны с идеей повышения цен. Они намерены поддержать своих коллег и в течение дня отказаться от выполнения рейсов.
Как стало известно, без транспортной связи с Комратом в четверг останутся жители сел Кирсово, Дезгинжа, Конгазчик, Авдарма, Бешалма, Конгаз и Светлый. Не выйдут на маршруты и автобусы, следующие на Вулканешты и Тараклию. Не исключено, что к протесту присоединятся и другие местные перевозчики.
На автостанции Комрата уже знают о намерении перевозчиков не выходить на маршруты.
"Да, мы предупреждаем людей об этом", - рассказал Sputnik Молдова менеджер автостанции Комрат Владимир Чебан.
Ранее он говорил, что понимает протестующих водителей, поскольку из-за роста цен на запчасти, горюче-смазочные материалы и дизельное топливо все больше водителей жалуется на нерентабельность работы.
Напомним, утром в четверг, 16 декабря, в Кишиневе собрания состоится массовая акция протеста автоперевозчиков. Водители требуют серьезного повышения цен на проезд в общественном транспорте и поддержки со стороны государства.
Протест молдавских автоперевозчиков в центре Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
Общество
Стала известна дата протеста транспортников в Кишиневе
10 декабря, 12:06
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:50В Колумбии предложили крупное вознаграждение за информацию о взрывах в аэропорту
13:20Чебан: крупные производители могут быть отключены от канализации
13:14Протест транспортников: движение в Кишиневе перекроют, десятки рейсов отменят
13:00Брошенные властью: драма жильцов аварийного дома в Хынчештах
12:43Протесты в Кишиневе: транспортники из Комрата не выйдут на рейсы в знак солидарности
12:17Топливо вновь начало дешеветь: НАРЭ публикует цены
12:15Названы сроки запуска первой части железной дороги между РФ и КНР через Монголию
12:05В Молдове еще сильнее похолодает: ожидаются морозы и ураганный ветер
11:52Новые заражения "омикроном" подтверждены в Румынии
11:50Это провал: почему у Байдена не получилось собрать коалицию против России
11:21Власти Молдовы готовят новые запреты на зимние праздники
11:02Зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
10:24Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну отправится с рабочим визитом в Бухарест
10:02Пожар заблокировал десятки человек в торговом центре в Гонконге
09:28Где в Кишиневе 15 декабря находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Дубровский: почему PAS не использует весь потенциал отношений с Россией
08:51Мир за сутки: обыск журналиста, скрипка Конуновой и "Ответ" с фрегата
08:30Почему вырастут тарифы на проезд в Кишиневе – подробности
08:00Шаповалов: партия PAS использовала пенсионеров Молдовы в корыстных целях
07:30Срок действия электронной подписи увеличен до пяти лет