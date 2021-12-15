https://ru.sputnik.md/20211215/protesty-v-kishineve-transportniki-iz-komrata-ne-vyydut-na-reysy-v-znak-solidarnosti-47251820.html

Протесты в Кишиневе: транспортники из Комрата не выйдут на рейсы в знак солидарности

Протесты в Кишиневе: транспортники из Комрата не выйдут на рейсы в знак солидарности

Широкомасштабные акции протеста в Кишиневе, запланированные на четверг, создадут неудобства и для жителей Гагаузии.

2021-12-15T12:43+0200

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КОМРАТ, 15 дек - Sputnik, Максим Топал. Водители междугородних автобусов, следующих в молдавскую столицу, планируют в четверг выполнить лишь утренние рейсы на Кишинев и вечерние – в направлении Комрата. Днем водители намерены протестовать на центральной площади молдавской столицы, требуя повышения цен на проезд.Местные перевозчики, обслуживающие пригородные маршруты, на протест в Кишинев не едут, но солидарны с идеей повышения цен. Они намерены поддержать своих коллег и в течение дня отказаться от выполнения рейсов.Как стало известно, без транспортной связи с Комратом в четверг останутся жители сел Кирсово, Дезгинжа, Конгазчик, Авдарма, Бешалма, Конгаз и Светлый. Не выйдут на маршруты и автобусы, следующие на Вулканешты и Тараклию. Не исключено, что к протесту присоединятся и другие местные перевозчики.На автостанции Комрата уже знают о намерении перевозчиков не выходить на маршруты.Ранее он говорил, что понимает протестующих водителей, поскольку из-за роста цен на запчасти, горюче-смазочные материалы и дизельное топливо все больше водителей жалуется на нерентабельность работы.Напомним, утром в четверг, 16 декабря, в Кишиневе собрания состоится массовая акция протеста автоперевозчиков. Водители требуют серьезного повышения цен на проезд в общественном транспорте и поддержки со стороны государства.

https://ru.sputnik.md/20211210/protest-transportnikov-kishinev-47114869.html

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