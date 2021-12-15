https://ru.sputnik.md/20211215/putin-olimpiada-pekin-47264493.html
Путин подтвердил намерение приехать на открытие Олимпиады в Пекине
Путин подтвердил намерение приехать на открытие Олимпиады в Пекине
Президент России намерен посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года и лично встретиться с китайским лидером
2021-12-15T19:02+0200
2021-12-15T19:02+0200
2021-12-15T19:02+0200
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владимир путин
си цзиньпин
олимпиада
зимняя олимпиада
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин намерен посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года. Об этом российский президент заявил в среду в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.Путин также выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином в феврале будущего года.Он также выразил уверенность, что зимние Олимпийские игры, которые состоятся в Пекине, пройдут на самом высоком уровне. "В Китае умеют это делать", – отметил Путин.Он заявил, что Россия и Китай поддерживают друг друга в вопросах спортивного сотрудничества.В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что ждет Путина с визитом в Китай для участия в церемонии открытия Олимпиады в Пекине."С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи. Готов с вами рука об руку идти вперед, вместе открыть новую страницу китайско-российских отношений в постпандемический период", – сказал лидер Китая.Председатель КНР также подчеркнул, что его грядущая встреча с Путиным станет уже 37-ой, начиная с 2013 года.В начале декабря США объявили, что не будут отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили, что их страны также присоединятся к дипломатическому бойкоту пекинской Олимпиады. При этом британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания не поддержит бойкот зимней Олимпиады в Китае, но никто из правительства Игры посещать не планирует.Китай в ответ назвал такое решение политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и обещал принять контрмеры.Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
https://ru.sputnik.md/20211209/zapad-sssr-47088049.html
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владимир путин, си цзиньпин, олимпиада, зимняя олимпиада
Путин подтвердил намерение приехать на открытие Олимпиады в Пекине
Путин подтвердил Си Цзиньпину, что в феврале приедет в Пекин на открытие Олимпиады и лично встретится с китайским лидером.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik.
Президент России Владимир Путин намерен посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года. Об этом российский президент заявил в среду в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции, передает РИА Новости
.
Путин также выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином в феврале будущего года.
"Рассчитываю, что в феврале следующего года мы наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, а затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр", – сказал российский лидер.
Он также выразил уверенность, что зимние Олимпийские игры, которые состоятся в Пекине, пройдут на самом высоком уровне. "В Китае умеют это делать", – отметил Путин.
Он заявил, что Россия и Китай поддерживают друг друга в вопросах спортивного сотрудничества.
"Отмечу, что мы неизменно поддерживаем друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения", – сказал президент РФ.
В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что ждет Путина с визитом в Китай для участия в церемонии открытия Олимпиады в Пекине.
"С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи. Готов с вами рука об руку идти вперед, вместе открыть новую страницу китайско-российских отношений в постпандемический период", – сказал лидер Китая.
Председатель КНР также подчеркнул, что его грядущая встреча с Путиным станет уже 37-ой, начиная с 2013 года.
В начале декабря США объявили, что не будут отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили, что их страны также присоединятся к дипломатическому бойкоту пекинской Олимпиады. При этом британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания не поддержит бойкот зимней Олимпиады в Китае, но никто из правительства Игры посещать не планирует.
Китай в ответ назвал такое решение политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и обещал принять контрмеры.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.