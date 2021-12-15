https://ru.sputnik.md/20211215/putin-olimpiada-pekin-47264493.html

Путин подтвердил намерение приехать на открытие Олимпиады в Пекине

Путин подтвердил намерение приехать на открытие Олимпиады в Пекине

Президент России намерен посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года и лично встретиться с китайским лидером

2021-12-15T19:02+0200

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россия

владимир путин

си цзиньпин

олимпиада

зимняя олимпиада

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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин намерен посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года. Об этом российский президент заявил в среду в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.Путин также выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином в феврале будущего года.Он также выразил уверенность, что зимние Олимпийские игры, которые состоятся в Пекине, пройдут на самом высоком уровне. "В Китае умеют это делать", – отметил Путин.Он заявил, что Россия и Китай поддерживают друг друга в вопросах спортивного сотрудничества.В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что ждет Путина с визитом в Китай для участия в церемонии открытия Олимпиады в Пекине."С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи. Готов с вами рука об руку идти вперед, вместе открыть новую страницу китайско-российских отношений в постпандемический период", – сказал лидер Китая.Председатель КНР также подчеркнул, что его грядущая встреча с Путиным станет уже 37-ой, начиная с 2013 года.В начале декабря США объявили, что не будут отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду. При этом команда спортсменов примет участие в Играх. Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили, что их страны также присоединятся к дипломатическому бойкоту пекинской Олимпиады. При этом британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания не поддержит бойкот зимней Олимпиады в Китае, но никто из правительства Игры посещать не планирует.Китай в ответ назвал такое решение политической манипуляцией, противоречащей Олимпийской хартии, и обещал принять контрмеры.Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

https://ru.sputnik.md/20211209/zapad-sssr-47088049.html

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владимир путин, си цзиньпин, олимпиада, зимняя олимпиада