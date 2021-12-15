https://ru.sputnik.md/20211215/restoratory-protiv-obyazatelnykh-sertifikatov-covid-19-47263280.html

В Ассоциации рестораторов выступили против обязательных сертификатов COVID-19

В Ассоциации рестораторов выступили против обязательных сертификатов COVID-19

Представители сектора HoReCa выразили озабоченность намерением властей ввести новые ограничения.

2021-12-15T18:00+0200

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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. В Ассоциации рестораторов (MĂR) высказались о возможных новых ограничениях в связи с пандемией и возможном введении обязательных сертификатов COVID-19 вне зависимости от цветового кода населенного пункта. Рестораторы призвали власти к рациональности и ответственности.О подготовке новых ограничений ранее сообщила на общественном телеканале глава Минздрава Алла Немеренко. Как напомнили в ассоциации, прошлая система с введением самых жестких ограничений в соответствии с установленным цветовым кодом давала предсказуемость в бизнес-среде, возможность финансового прогноза и позволяла управлять человеческими ресурсами. Как уточнили в ассоциации, благодаря прошлой системе ограничений предприниматели сектора HoReCa сумели наладить следующие вещи: В то же время в ассоциации рассказали, к чему приведут ограничения, которые планируют ввести центральные власти:

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, сертификат, horeca