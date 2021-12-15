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В Ассоциации рестораторов выступили против обязательных сертификатов COVID-19
В Ассоциации рестораторов выступили против обязательных сертификатов COVID-19
Представители сектора HoReCa выразили озабоченность намерением властей ввести новые ограничения.
2021-12-15T18:00+0200
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. В Ассоциации рестораторов (MĂR) высказались о возможных новых ограничениях в связи с пандемией и возможном введении обязательных сертификатов COVID-19 вне зависимости от цветового кода населенного пункта. Рестораторы призвали власти к рациональности и ответственности.О подготовке новых ограничений ранее сообщила на общественном телеканале глава Минздрава Алла Немеренко. Как напомнили в ассоциации, прошлая система с введением самых жестких ограничений в соответствии с установленным цветовым кодом давала предсказуемость в бизнес-среде, возможность финансового прогноза и позволяла управлять человеческими ресурсами. Как уточнили в ассоциации, благодаря прошлой системе ограничений предприниматели сектора HoReCa сумели наладить следующие вещи: В то же время в ассоциации рассказали, к чему приведут ограничения, которые планируют ввести центральные власти:
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Юлия Липовая
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В Ассоциации рестораторов выступили против обязательных сертификатов COVID-19

18:00 15.12.2021 (обновлено: 19:09 15.12.2021)
© Sputnik / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРабота ресторанов в условиях пандемии
Работа ресторанов в условиях пандемии - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Представители сектора HoReCa выразили озабоченность намерением властей ввести новые ограничения.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. В Ассоциации рестораторов (MĂR) высказались о возможных новых ограничениях в связи с пандемией и возможном введении обязательных сертификатов COVID-19 вне зависимости от цветового кода населенного пункта. Рестораторы призвали власти к рациональности и ответственности.
О подготовке новых ограничений ранее сообщила на общественном телеканале глава Минздрава Алла Немеренко.
Как напомнили в ассоциации, прошлая система с введением самых жестких ограничений в соответствии с установленным цветовым кодом давала предсказуемость в бизнес-среде, возможность финансового прогноза и позволяла управлять человеческими ресурсами.

"Кардинальное изменение этих мер, согласованных с деловой средой и медицинской системой, нанесет огромный ущерб и сделает невозможным преодоление этого экономического коллапса", – уверены в MĂR.

Как уточнили в ассоциации, благодаря прошлой системе ограничений предприниматели сектора HoReCa сумели наладить следующие вещи:
1.
Адаптировали деятельность и финансовое планирование согласно с прогнозами заболеваемости COVID-19;
2.
Нанимали новых сотрудников для обслуживания, чтобы подготовиться к переходу на желтый или оранжевый код;
3.
После длительных переговоров удалось скорректировать размер арендной платы в соответствии с уменьшением вместимости помещений (до 50% в соответствии с положениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья);
4.
Активно поощрялась вакцинация против COVID-19, проходили марафоны с предложением ваучеров в заведения общепита. Сотрудники HoReCa, задействованные в сервисе, тоже были привиты.

"Мы обращаемся к разуму и ответственности властей. HoReCa была и остается искренним и заинтересованным партнером в диалоге. Мы хотим, чтобы меры безопасности снизили риск заражения граждан и в то же время, при отсутствии реальных мер по поддержке HoReCa, не привели к банкротству предприятий, которые все еще действуют", – написали на странице MĂR.

В то же время в ассоциации рассказали, к чему приведут ограничения, которые планируют ввести центральные власти:
приведут к потере рабочих мест;
расходы превысят возможности оплаты;
принудительные меры не приведут к ожидаемому положительному результату;
меры поощрят походы в гости в небольших замкнутых пространствах без соблюдения мер по борьбе с COVID. а бизнес будет на грани банкротства.
предлагаемые меры создадут больше рисков для здоровья граждан и создадут неконтролируемые ситуации с более высоким потенциалом заражения.
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