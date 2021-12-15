https://ru.sputnik.md/20211215/rossiya-obespokoena-otsutstviem-progressa-v-pridnestrovskom-uregulirovanii-47255837.html

Россия обеспокоена отсутствием прогресса в приднестровском урегулировании

Россия обеспокоена отсутствием прогресса в приднестровском урегулировании

При этом Российская Федерация намерена и впредь выполнять обязанности посредника в мирном процессе между берегами Днестра.

2021-12-15T15:47+0200

2021-12-15T15:47+0200

2021-12-15T16:09+0200

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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил сожаление по поводу застоя в процессе приднестровского урегулирования. Своей точкой зрения дипломат поделился на официальной странице российского постпредства в "Твиттере".Он также напомнил, что заседание Постоянного совещания по политическим вопросам в приднестровском урегулировании в формате "5+2" в текущем году так и не состоялось.Однако, подчеркнул российский дипломат, "Россия продолжит добросовестно выполнять роль посредника и гаранта приднестровского урегулирования".

https://ru.sputnik.md/20211213/tsik-pridnestrovya-podvel-ofitsialnye-itogi-vyborov-v-regione-47200502.html

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в молдове, приднестровье, обсе, россия