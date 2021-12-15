https://ru.sputnik.md/20211215/rossiya-obespokoena-otsutstviem-progressa-v-pridnestrovskom-uregulirovanii-47255837.html
Россия обеспокоена отсутствием прогресса в приднестровском урегулировании
Россия обеспокоена отсутствием прогресса в приднестровском урегулировании
При этом Российская Федерация намерена и впредь выполнять обязанности посредника в мирном процессе между берегами Днестра.
2021-12-15T15:47+0200
2021-12-15T15:47+0200
2021-12-15T16:09+0200
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил сожаление по поводу застоя в процессе приднестровского урегулирования. Своей точкой зрения дипломат поделился на официальной странице российского постпредства в "Твиттере".Он также напомнил, что заседание Постоянного совещания по политическим вопросам в приднестровском урегулировании в формате "5+2" в текущем году так и не состоялось.Однако, подчеркнул российский дипломат, "Россия продолжит добросовестно выполнять роль посредника и гаранта приднестровского урегулирования".
https://ru.sputnik.md/20211213/tsik-pridnestrovya-podvel-ofitsialnye-itogi-vyborov-v-regione-47200502.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, приднестровье, обсе, россия
Россия обеспокоена отсутствием прогресса в приднестровском урегулировании
15:47 15.12.2021 (обновлено: 16:09 15.12.2021)
Российская Федерация намерена и впредь скрупулезно выполнять обязанности посредника в мирном процессе между берегами Днестра.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил сожаление по поводу застоя в процессе приднестровского урегулирования. Своей точкой зрения дипломат поделился на официальной странице российского постпредства в "Твиттере".
Вызывает обеспокоенность отсутствие прогресса в приднестровском урегулировании по ряду конкретных направлений, в том числе применительно к реализации пакета "Берлин-плюс".
Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при ОБСЕ
Он также напомнил, что заседание Постоянного совещания по политическим вопросам в приднестровском урегулировании в формате "5+2" в текущем году так и не состоялось.
Однако, подчеркнул российский дипломат, "Россия продолжит добросовестно выполнять роль посредника и гаранта приднестровского урегулирования".