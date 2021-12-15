https://ru.sputnik.md/20211215/rossotrudnichestvo-provedet-zimniy-vecher-v-kieve-47258438.html
Россотрудничество проведет "Зимний вечер в Киеве"
Россотрудничество проведет "Зимний вечер в Киеве"
Присоединиться к онлайн-трансляции мероприятия Русского дома можно будет из любой точки мира.
2021-12-15T16:42+0200
2021-12-15T16:42+0200
2021-12-15T16:42+0200
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россотрудничество
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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Россотрудничество проведет 16 декабря литературно-музыкальный вечер в онлайн-формате. Трансляция будет идти только на странице Русского дома в Киеве на Фейсбуке."Из-за решения украинских властей работа Русского дома в Киеве была парализована. Люди лишились возможности посещать наши мероприятия. Но они не должны быть заложниками политики Банковой. Поэтому в канун Нового года мы решили устроить литературно-музыкальный вечер в режиме онлайн", - рассказала Sputnik Молдова пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон."Зимний вечер в Киеве" познакомит гостей мероприятия с новыми произведениями фантаста Сергея Лукьяненко, сатириков Александра Цыпкина и Владимира Вишневского. Музыкант Денис Царев исполнит кавер-версии популярных в России песен, певец Ян Осин порадует слушателей "Новогодней сказкой".В ходе вечера зрителей ждет сюрприз - они первые увидят "нового постояльца" Агентства и всех Русских домов, пообещали в Россотрудничестве.
https://ru.sputnik.md/20211129/rossotrudnichestvo-podarilo-neskolko-tysyach-uchebnikov-shkolam-pridnestrovya-46800739.html
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молдова, россотрудничество, писатели, киев, музыканты
Россотрудничество проведет "Зимний вечер в Киеве"
Присоединиться к онлайн-трансляции мероприятия можно будет из любой точки мира. В том числе, разумеется, из Молдовы.
КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik.
Россотрудничество проведет 16 декабря литературно-музыкальный вечер в онлайн-формате. Трансляция будет идти только на странице Русского дома в Киеве на Фейсбуке
.
"Из-за решения украинских властей работа Русского дома в Киеве была парализована. Люди лишились возможности посещать наши мероприятия. Но они не должны быть заложниками политики Банковой. Поэтому в канун Нового года мы решили устроить литературно-музыкальный вечер в режиме онлайн", - рассказала Sputnik Молдова
пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон.
"Зимний вечер в Киеве" познакомит гостей мероприятия с новыми произведениями фантаста Сергея Лукьяненко, сатириков Александра Цыпкина и Владимира Вишневского. Музыкант Денис Царев исполнит кавер-версии популярных в России песен, певец Ян Осин порадует слушателей "Новогодней сказкой".
"Наше Агентство вне политики. Мы хотим подарить праздничную атмосферу жителям Украины и не только им. Присоединиться к онлайн-трансляции мероприятия можно будет из любой точки мира", - сообщила Надана Фридрихсон.
В ходе вечера зрителей ждет сюрприз - они первые увидят "нового постояльца" Агентства и всех Русских домов, пообещали в Россотрудничестве.