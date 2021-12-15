https://ru.sputnik.md/20211215/rumynii-vyyavlen-11-y-sluchay-zarazheniya-shtammom-omikron-47254586.html

В Румынии выявлен 11-й случай заражения штаммом "омикрон"

В Румынии выявлен 11-й случай заражения штаммом "омикрон"

Ведомство Румынии по здравоохранению сообщает детали о выявленном в стране новом случае заражения "омикроном".

2021-12-15T15:35+0200

2021-12-15T15:35+0200

2021-12-15T16:08+0200

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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Очередной, 11-й по счету, случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвердился в Румынии, информацию предоставило Министерство здравоохранения этой страны.Штамм выявлен у женщины 31 года из Бухареста, сведений о ее поездках за пределы Румынии нет, отмечает Минздрав."Она привита от коронавируса по полной схеме вакцинации, чувствует себя хорошо", – говорится в сообщении.Ранее 15 декабря Минздрав Румынии подтвердил два новых случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" у двух женщин-жительниц Бухареста, 41 года и 39 лет. Одна из них вернулась из Великобритании, у второй был прямой контакт с людьми, которые тоже побывали в Соединенном Королевстве. Обе инфицированные привиты от коронавируса. Они чувствуют себя хорошо.Между тем 13 декабря в Великобритании был зафиксирован первый случай смерти пациента, зараженного штаммом "омикрон". Информацию подтвердил премьер-министр страны Борис Джонсон.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211213/omikron-v-britanii-skorost-rasprostraneniya-fenomenalnaya-47182670.html

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в мире, румыния, штаммы