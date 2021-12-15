https://ru.sputnik.md/20211215/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-budet-morozno-47238279.html

Самый точный прогноз погоды: будет морозно

Самый точный прогноз погоды: будет морозно

Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега

2021-12-15T07:00+0200

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2021-12-15T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Ожидается облачность, без существенных осадков.Ветер северный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 декабря: днем – от +1 до +3, ночью – от 0 до +2 градусов.В последующие дни в стране похолодает, с 16 декабря дневная температура будет между 0 и +5 градусами. Далее начиная с 18 декабря днем ожидается температура около нуля градусов. А ночью ожидается от -7 до -2.Праздники и народные приметы В народном календаре 15 декабря - день Пророка Аввакума. В этот день наши предки читали специальные молитвы, чтобы обезопасить детей от болезней и других напастей. Существовали и специальные обряды, которые по обыкновению проводились ночью.В остальном это был обычный день. Женщины хлопотали по дому, стирали, убирались в избах, готовили. Мужчины же занимались заготовкой дров.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды