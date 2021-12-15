https://ru.sputnik.md/20211215/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-budet-morozno-47238279.html
Самый точный прогноз погоды: будет морозно
Самый точный прогноз погоды: будет морозно
Самый точный прогноз погоды на декабрь 2021 года: когда закончатся дожди и ждать ли снега
2021-12-15T07:00+0200
2021-12-15T07:00+0200
2021-12-15T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Ожидается облачность, без существенных осадков.Ветер северный умеренный.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 декабря: днем – от +1 до +3, ночью – от 0 до +2 градусов.В последующие дни в стране похолодает, с 16 декабря дневная температура будет между 0 и +5 градусами. Далее начиная с 18 декабря днем ожидается температура около нуля градусов. А ночью ожидается от -7 до -2.Праздники и народные приметы В народном календаре 15 декабря - день Пророка Аввакума. В этот день наши предки читали специальные молитвы, чтобы обезопасить детей от болезней и других напастей. Существовали и специальные обряды, которые по обыкновению проводились ночью.В остальном это был обычный день. Женщины хлопотали по дому, стирали, убирались в избах, готовили. Мужчины же занимались заготовкой дров.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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Юлия Липовая
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прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: будет морозно
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 декабря погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Ожидается облачность, без существенных осадков.
Ветер северный умеренный.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до +5 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –2 до +3.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 декабря: днем – от +1 до +3, ночью – от 0 до +2 градусов.
В последующие дни в стране похолодает, с 16 декабря дневная температура будет между 0 и +5 градусами. Далее начиная с 18 декабря днем ожидается температура около нуля градусов. А ночью ожидается от -7 до -2.
Праздники и народные приметы
В народном календаре 15 декабря - день Пророка Аввакума. В этот день наши предки читали специальные молитвы, чтобы обезопасить детей от болезней и других напастей. Существовали и специальные обряды, которые по обыкновению проводились ночью.
В остальном это был обычный день. Женщины хлопотали по дому, стирали, убирались в избах, готовили. Мужчины же занимались заготовкой дров.
Много снега – будет богатый урожай травы.
Если луна в тумане, то жди метели.
Если куры рано на насест садятся, то скоро ударят морозы.
Курочки вертят хвостами и хлопают крыльями – к снежным заносам.
Если за окном мороз, а петух песню запел, то скоро потеплеет.
Дождь в этот день сулит непогоду, которая продлится до февраля.
Звезды на небе ярко горят, а луны не видно – ожидается морозная погода.
Много снега и инея – хороший знак. Следующий год будет плодородным.
Если вороны раскаркались, будет снегопад.
Чем больше зимних узоров на окнах, тем пышнее весной зелень будет.
Если птицы сидят на верхушках деревьев, то будет ветер.