https://ru.sputnik.md/20211215/slova-mer-kishinev-vitse-premer-spynu-nazvali-drug-druga-47260461.html

Какими словами мэр Кишинева и вице-премьер Спыну назвали друг друга

Какими словами мэр Кишинева и вице-премьер Спыну назвали друг друга

Ион Чебан и Андрей Спыну, а также другие члены PAS обменялись жесткими репликами.

2021-12-15T17:13+0200

2021-12-15T17:13+0200

2021-12-15T18:44+0200

общество

в молдове

ион чебан

молдова

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан обратился в Генеральную прокуратуру, Национальный антикоррупционный центр, Прокуратуру по организованной преступности и особым делам (PCCOCS) и Национальное агентство по неподкупности с просьбой проверить декларации об имуществе и доходах всех 63 депутатов партии "Действие и солидарность" (PAS).С такой просьбой Чебан выступил в ответ на обвинения во лжи со стороны нескольких представителей власти.Выступая перед советом, Чебан разобрал декларации о доходах и имуществе депутата и "по совпадению" председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Думитру Алайбы, а также председателя парламента Игоря Гросу, которого мэр назвал в уменьшительной форме – (preșidințel - председательчик). Досталось и вице-премьеру, министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну, которого Чебан назвал "офшорович".По мнению Чебана, многие члены PAS обладают несколькими домами, квартирами и люксовыми авто, происхождение которых трудно объяснить.Конфликт между Чебаном и представителями центральной власти начался давно. Мэр заявил, что "представители правящей партии являются одной из причин заторов на дорогах Кишинева".В ответ на обвинение мэра вице-премьер правительства Молдовы Андрей Спыну заявил на заседании правительства во вторник, что "правительство не виновато в пробках"."Большая часть проектов касается Кишинева, посмотрим, что в городе с пробками. Тут у меня есть и одно сообщение – мы ничего не делаем для создания пробок в столице. Мы, наоборот, стараемся решить эту проблему. Поэтому пусть он (примар. – Ред.) сидит спокойно", – подчеркнул Спыну.В среду на брифинге Чебан ответил Спыну и рассказал, что пробки в городе формируются из-за того, что многие государственные чиновники и официальные лица ежедневно запрашивают "зеленый коридор" для поездок по Кишиневу. Мэр сообщил, что примэрия официально потребовала запретить эти запросы, чтобы не создавать заторы.В этот же день Спыну снова отправил реплику мэру Кишинева в социальных сетях. Он поставил в сообщении множество "эмодзи" с изображением машины и отметил: "Даже если это нервирует, будьте спокойны, не будьте как Ион!"А депутат парламента Алайба призвал Чебана "сконцентрироваться на проблемах города, а не на лживых заявлениях".

https://ru.sputnik.md/20211215/proizvoditeley-otklyucheny-kanalizatsia-ceban-47251281.html

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в молдове, ион чебан, молдова, андрей спыну