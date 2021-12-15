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Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
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https://ru.sputnik.md/20211215/slova-mer-kishinev-vitse-premer-spynu-nazvali-drug-druga-47260461.html
Какими словами мэр Кишинева и вице-премьер Спыну назвали друг друга
Какими словами мэр Кишинева и вице-премьер Спыну назвали друг друга
Ион Чебан и Андрей Спыну, а также другие члены PAS обменялись жесткими репликами.
2021-12-15T17:13+0200
2021-12-15T18:44+0200
общество
в молдове
ион чебан
молдова
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан обратился в Генеральную прокуратуру, Национальный антикоррупционный центр, Прокуратуру по организованной преступности и особым делам (PCCOCS) и Национальное агентство по неподкупности с просьбой проверить декларации об имуществе и доходах всех 63 депутатов партии "Действие и солидарность" (PAS).С такой просьбой Чебан выступил в ответ на обвинения во лжи со стороны нескольких представителей власти.Выступая перед советом, Чебан разобрал декларации о доходах и имуществе депутата и "по совпадению" председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Думитру Алайбы, а также председателя парламента Игоря Гросу, которого мэр назвал в уменьшительной форме – (preșidințel - председательчик). Досталось и вице-премьеру, министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну, которого Чебан назвал "офшорович".По мнению Чебана, многие члены PAS обладают несколькими домами, квартирами и люксовыми авто, происхождение которых трудно объяснить.Конфликт между Чебаном и представителями центральной власти начался давно. Мэр заявил, что "представители правящей партии являются одной из причин заторов на дорогах Кишинева".В ответ на обвинение мэра вице-премьер правительства Молдовы Андрей Спыну заявил на заседании правительства во вторник, что "правительство не виновато в пробках"."Большая часть проектов касается Кишинева, посмотрим, что в городе с пробками. Тут у меня есть и одно сообщение – мы ничего не делаем для создания пробок в столице. Мы, наоборот, стараемся решить эту проблему. Поэтому пусть он (примар. – Ред.) сидит спокойно", – подчеркнул Спыну.В среду на брифинге Чебан ответил Спыну и рассказал, что пробки в городе формируются из-за того, что многие государственные чиновники и официальные лица ежедневно запрашивают "зеленый коридор" для поездок по Кишиневу. Мэр сообщил, что примэрия официально потребовала запретить эти запросы, чтобы не создавать заторы.В этот же день Спыну снова отправил реплику мэру Кишинева в социальных сетях. Он поставил в сообщении множество "эмодзи" с изображением машины и отметил: "Даже если это нервирует, будьте спокойны, не будьте как Ион!"А депутат парламента Алайба призвал Чебана "сконцентрироваться на проблемах города, а не на лживых заявлениях".
https://ru.sputnik.md/20211215/proizvoditeley-otklyucheny-kanalizatsia-ceban-47251281.html
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Юлия Липовая
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в молдове, ион чебан, молдова, андрей спыну

Какими словами мэр Кишинева и вице-премьер Спыну назвали друг друга

17:13 15.12.2021 (обновлено: 18:44 15.12.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМосковские архитекторы о стратегии развития Кишинева
Московские архитекторы о стратегии развития Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ион Чебан и Андрей Спыну, а также другие члены PAS обменялись жесткими репликами.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан обратился в Генеральную прокуратуру, Национальный антикоррупционный центр, Прокуратуру по организованной преступности и особым делам (PCCOCS) и Национальное агентство по неподкупности с просьбой проверить декларации об имуществе и доходах всех 63 депутатов партии "Действие и солидарность" (PAS).
С такой просьбой Чебан выступил в ответ на обвинения во лжи со стороны нескольких представителей власти.

"Откуда они взяли богатство, не работая или будучи только на государственной службе?" – заявил Чебан в ходе заседания муниципального совета.

Выступая перед советом, Чебан разобрал декларации о доходах и имуществе депутата и "по совпадению" председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Думитру Алайбы, а также председателя парламента Игоря Гросу, которого мэр назвал в уменьшительной форме – (preșidințel - председательчик). Досталось и вице-премьеру, министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну, которого Чебан назвал "офшорович".
По мнению Чебана, многие члены PAS обладают несколькими домами, квартирами и люксовыми авто, происхождение которых трудно объяснить.
Конфликт между Чебаном и представителями центральной власти начался давно. Мэр заявил, что "представители правящей партии являются одной из причин заторов на дорогах Кишинева".
В ответ на обвинение мэра вице-премьер правительства Молдовы Андрей Спыну заявил на заседании правительства во вторник, что "правительство не виновато в пробках".
"Большая часть проектов касается Кишинева, посмотрим, что в городе с пробками. Тут у меня есть и одно сообщение – мы ничего не делаем для создания пробок в столице. Мы, наоборот, стараемся решить эту проблему. Поэтому пусть он (примар. – Ред.) сидит спокойно", – подчеркнул Спыну.
Țevi de canalizare - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
Общество
Чебан: крупные производители могут быть отключены от канализации
13:20
В среду на брифинге Чебан ответил Спыну и рассказал, что пробки в городе формируются из-за того, что многие государственные чиновники и официальные лица ежедневно запрашивают "зеленый коридор" для поездок по Кишиневу. Мэр сообщил, что примэрия официально потребовала запретить эти запросы, чтобы не создавать заторы.

"Слышал замечания этого "газового принца", великого министра "офшоровича", который все ходит с контрактами и благодарит Бога за хорошую погоду. А в вопросе пробок добрый Бог не дает вам благоприятной погоды? Как-то решите эту проблему. Я видел, что представители власти один за другим высказываются на эту тему. Но за полгода они ничего не сделали, только вогнали страну в плачевное положение", – пояснил Чебан на брифинге.

В этот же день Спыну снова отправил реплику мэру Кишинева в социальных сетях. Он поставил в сообщении множество "эмодзи" с изображением машины и отметил: "Даже если это нервирует, будьте спокойны, не будьте как Ион!"
© Screenshot / Telegram / Andrei SpînuПост Андрея Спыну
Пост Андрея Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
Пост Андрея Спыну
© Screenshot / Telegram / Andrei Spînu
А депутат парламента Алайба призвал Чебана "сконцентрироваться на проблемах города, а не на лживых заявлениях".
© Screenshot / Facebook / Dumitru AlaibaПост Думитру Алайбы
Пост Думитру Алайбы - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
Пост Думитру Алайбы
© Screenshot / Facebook / Dumitru Alaiba
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