https://ru.sputnik.md/20211215/spynu-gazovye-zapasy-moldova-47270867.html
Спыну рассказал, где будут храниться газовые запасы Молдовы
Спыну рассказал, где будут храниться газовые запасы Молдовы
Власти Молдовы обяжут поставщиков газа ежегодно запасать около 300 миллионов кубометров голубого топлива, которое будет хранится за пределами страны.
2021-12-15T23:21+0200
2021-12-15T23:21+0200
2021-12-15T23:21+0200
экономика
в молдове
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газ
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Власти Молдовы обяжут поставщиков газа ежегодно запасать около 300 миллионов кубометров голубого топлива, которое будет хранится за пределами страны. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в эфире одного из телеканалов."Государственный резерв газа должен существовать, так же, как запас пшеницы или мазута, независимо от ситуации", – сказал вице-премьер.Он напомнил, что в данный момент разрабатываются поправки к Закону о газе, которые в скором времени будут направлены в парламент.Он также отметил, что Молдова заинтересована в том, чтобы эти газовые резервы располагались как можно ближе к стране. "Я обсуждал этот вопрос с Украиной, завтра буду находиться в Румынии, где также будет обсуждаться эта тема", – добавил вице-премьер.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
https://ru.sputnik.md/20211201/postavschikov-gaza-v-moldove-obyazhut-imet-zapas-golubogo-topliva-46849648.html
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в молдове, молдова, газ, андрей спыну
Спыну рассказал, где будут храниться газовые запасы Молдовы
Новый закон о газе, который находится в разработке, обяжет компании-поставщики создавать газовые резервы.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Власти Молдовы обяжут поставщиков газа ежегодно запасать около 300 миллионов кубометров голубого топлива, которое будет хранится за пределами страны. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в эфире одного из телеканалов.
"Государственный резерв газа должен существовать, так же, как запас пшеницы или мазута, независимо от ситуации", – сказал вице-премьер.
Он напомнил, что в данный момент разрабатываются поправки к Закону о газе, которые в скором времени будут направлены в парламент.
"Необходимо создать государственный резерв газа как минимум на два зимних месяца... Этот резерв должен составлять 300 миллионов кубометров, это будет нашей целью" – заявил Спыну.
Он также отметил, что Молдова заинтересована в том, чтобы эти газовые резервы располагались как можно ближе к стране.
"Я обсуждал этот вопрос с Украиной, завтра буду находиться в Румынии, где также будет обсуждаться эта тема", – добавил вице-премьер.
Контракт с "Газпромом"
Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.