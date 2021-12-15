https://ru.sputnik.md/20211215/spynu-otpravitsya-rabochim-vizitom-bukharest-47244269.html

Вице-премьер молдовы Андрей Спыну отправится с рабочим визитом в Бухарест

Вице-премьер молдовы Андрей Спыну отправится с рабочим визитом в Бухарест

Молдавский вице-премьер вновь отправится в Румынию.

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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну 16-17 декабря будет находиться с рабочим визитом в Бухаресте. Как рассказал вице-премьер, вместе с ним в столицу Румынии поедет госсекретарь регионального развития Анна Мардаре и госсекретарь в области энергетики Константин Боросан. По словам Спыну, в ходе визита он проведет несколько встреч с румынскими чиновниками. Встречи 16 декабря: Встречи 17 декабря:

https://ru.sputnik.md/20211203/spynu-dolg-gazprom-46940074.html

бухарест

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в молдове, бухарест, румыния, молдова, визит, андрей спыну