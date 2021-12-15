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Вице-премьер молдовы Андрей Спыну отправится с рабочим визитом в Бухарест
Вице-премьер молдовы Андрей Спыну отправится с рабочим визитом в Бухарест
Молдавский вице-премьер вновь отправится в Румынию.
2021-12-15T10:24+0200
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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну 16-17 декабря будет находиться с рабочим визитом в Бухаресте. Как рассказал вице-премьер, вместе с ним в столицу Румынии поедет госсекретарь регионального развития Анна Мардаре и госсекретарь в области энергетики Константин Боросан. По словам Спыну, в ходе визита он проведет несколько встреч с румынскими чиновниками. Встречи 16 декабря: Встречи 17 декабря:
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в молдове, бухарест, румыния, молдова, визит, андрей спыну

Вице-премьер молдовы Андрей Спыну отправится с рабочим визитом в Бухарест

10:24 15.12.2021
© Sputnik / Mihai CarausАндрей Спыну
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
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Молдавский вице-премьер вновь отправится в Румынию.
КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну 16-17 декабря будет находиться с рабочим визитом в Бухаресте.
Как рассказал вице-премьер, вместе с ним в столицу Румынии поедет госсекретарь регионального развития Анна Мардаре и госсекретарь в области энергетики Константин Боросан.
По словам Спыну, в ходе визита он проведет несколько встреч с румынскими чиновниками.

Встречи 16 декабря:

Председатель комитета по энергетике, энергетической инфраструктуре и минеральным ресурсам Сената Румынии Антал Иштван-Лорант.
Председатель комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты депутатов Чиприян-Константин Щербан.
Министр инвестиций и европейских проектов Дан Вылчану.
Министр энергетики Вирджил-Даниел Попеску (на этой встрече будут также представители румынского оператора рынка электроэнергии и природного газа (OPCOM), Transelectrica, Transgaz, Romgaz, OMV Petrom, Rompetrol).
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Встречи 17 декабря:

Вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Сорин Гриндяну.
Министр окружающей среды, вод и лесов Барна Танцош.
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