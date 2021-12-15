https://ru.sputnik.md/20211215/srok-deystviya-elektronnoy-podpisi-uvelichen-do-pyati-let-47238606.html

Срок действия электронной подписи увеличен до пяти лет

Срок действия электронной подписи увеличен до пяти лет

Одна из важнейших электронных услуг в стране будет действовать дольше после покупки.

2021-12-15T07:30+0200

2021-12-15T07:30+0200

2021-12-15T07:30+0200

общество

в молдове

молдова

юрий цуркан

электронная подпись

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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Служба информационных технологий и кибербезопасности (STISC) как единый центр сертификации при правительстве объявила о продлении срока действия сертификата открытого ключа для пользователей электронной подписи с двух до пяти лет. Вице-премьер по диджитализации Юрий Цуркан отметил важность улучшения цифровой инфраструктуры электронных подписей и других цифровых услуг для граждан.По его словам, переход в онлайн-сферу услуг, торговли, образования, заседаний, политических процессов, культурных и социальных мероприятий как на глобальном, так и на национальном уровне - "реальность, которую необходимо принять".В свою очередь, директор STISC Георге Пантаз подчеркнул, что "за счет увеличения срока действия электронной подписи услуга будет развиваться, предлагая пользователям удобство и способствуя получению качественных электронных услуг онлайн".Он добавил, что Молдова присоединяется к рекомендациям и стандартам европейских стран. Таким образом, власти упрощают доступ к электронным услугам и преодолеваем барьеры взаимодействия гражданина и государства."Продление срока действия призвано снизить затраты на использование электронной подписи для конечных пользователей услуги, а также увеличить широкое использование и внедрение электронных услуг в Молдове. Стоимость приобретения открытого ключа на срок до пяти лет составит 650 леев. Владельцы электронной подписи со сроком действия до двух лет смогут пользоваться ею до истечения срока действия", - уточнил Пантаз.По его словам, служба STISC, отвечающая за информационную безопасность и криптографию, предоставит необходимые консультации и будет развивать свои возможности повышения эффективности предоставляемых государственных электронных услуг.Служба информационных технологий и кибербезопасности предоставляет услуги по сертификации открытых ключей для местных и центральных властей, юридических, а также физических лиц. До сих пор STISC обеспечила получение электронной подписи около двухсот тысяч пользователей из разных сфер деятельности, физических и юридических лиц, бизнес-среды и т. д. В контексте новых технологий и тенденций оцифровки учреждение нацелено на модернизацию и упрощение доступа к госуслугам.

https://ru.sputnik.md/20210728/moldavane-ne-mogut-vekhat-es-tsifrovymi-kovid-sertifikatami-prichina-43317216.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, юрий цуркан, электронная подпись