https://ru.sputnik.md/20211215/sroki-zapuska-pervoy-chasti-zheleznoy-dorogi-mezhdu-rf-knr-cherez-mongoliyu-47243014.html

Названы сроки запуска первой части железной дороги между РФ и КНР через Монголию

Названы сроки запуска первой части железной дороги между РФ и КНР через Монголию

Запуск железнодорожной ветки выведет в оборот более трех десятков крупных месторождений полезных ископаемых.

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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Первая часть железнодорожной ветки между Россией, Монголией и Китаем будет запущена в июле 2022 года, рассказала в интервью "Известиям" глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.Она отметила, что в первую очередь будет запущен участок от крупнейшего в мире каменноугольного месторождения Таван-Толгой в пустыне Гоби до станции Зуунбаян.Через эту станцию пройдет железная дорога от Эреенцава на российской границе до Ханги на границе с Китаем, пишет источник.По словам главы монгольской дипломатии, это позволит вывести в оборот свыше 30 крупных месторождений полезных ископаемых вдоль железнодорожной линии. Батмунхийн Батцэцэг также откроют новые возможности взаимовыгодного сотрудничества и для соседних стран, уточнила министр в интервью "Известиям".

https://ru.sputnik.md/20211026/mosch-na-prikole-baza-konservatsii-teplovozov-zheleznoy-dorogi-moldovy-45883939.html

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в мире, китай, монголия, железная дорога