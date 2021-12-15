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Названы сроки запуска первой части железной дороги между РФ и КНР через Монголию
Названы сроки запуска первой части железной дороги между РФ и КНР через Монголию
Запуск железнодорожной ветки выведет в оборот более трех десятков крупных месторождений полезных ископаемых.
2021-12-15T12:15+0200
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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Первая часть железнодорожной ветки между Россией, Монголией и Китаем будет запущена в июле 2022 года, рассказала в интервью "Известиям" глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.Она отметила, что в первую очередь будет запущен участок от крупнейшего в мире каменноугольного месторождения Таван-Толгой в пустыне Гоби до станции Зуунбаян.Через эту станцию пройдет железная дорога от Эреенцава на российской границе до Ханги на границе с Китаем, пишет источник.По словам главы монгольской дипломатии, это позволит вывести в оборот свыше 30 крупных месторождений полезных ископаемых вдоль железнодорожной линии. Батмунхийн Батцэцэг также откроют новые возможности взаимовыгодного сотрудничества и для соседних стран, уточнила министр в интервью "Известиям".
https://ru.sputnik.md/20211026/mosch-na-prikole-baza-konservatsii-teplovozov-zheleznoy-dorogi-moldovy-45883939.html
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в мире, китай, монголия, железная дорога

Названы сроки запуска первой части железной дороги между РФ и КНР через Монголию

12:15 15.12.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТранссибирская магистраль
Транссибирская магистраль - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Запуск железнодорожной ветки выведет в оборот более трех десятков крупных месторождений полезных ископаемых.
КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Первая часть железнодорожной ветки между Россией, Монголией и Китаем будет запущена в июле 2022 года, рассказала в интервью "Известиям" глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.
Она отметила, что в первую очередь будет запущен участок от крупнейшего в мире каменноугольного месторождения Таван-Толгой в пустыне Гоби до станции Зуунбаян.
Через эту станцию пройдет железная дорога от Эреенцава на российской границе до Ханги на границе с Китаем, пишет источник.
По словам главы монгольской дипломатии, это позволит вывести в оборот свыше 30 крупных месторождений полезных ископаемых вдоль железнодорожной линии.
"Эта железная дорога (от Таван-Толгой в Зуунбаян) будет обладать пропускной способностью 15 млн т грузов в год и готова уже на 97,6%, а ввод в эксплуатацию планируется в июле 2022 года. Продолжением данного проекта будет строительство железных дорог Зуунбаян–Хуут–Эрээнцав (до границы с РФ. — "Известия") и Зуунбаян–Ханги (до границы с КНР. — "Известия"), которые станут новой линией железнодорожного сообщения между тремя странами", — отметила она.
Батмунхийн Батцэцэг также откроют новые возможности взаимовыгодного сотрудничества и для соседних стран, уточнила министр в интервью "Известиям".
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