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Топливо вновь начало дешеветь: НАРЭ публикует цены
Топливо вновь начало дешеветь: НАРЭ публикует цены
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 16 декабря.
2021-12-15T12:17+0200
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общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на четверг, 16 декабря.Так, 95-й бензин подешевеет на три бана, цена снизится до 20,04 лея за литр.Цена на дизтопливо понизится на два бана – до 17,07 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад. Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Топливо вновь начало дешеветь: НАРЭ публикует цены

12:17 15.12.2021 (обновлено: 12:18 15.12.2021)
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на четверг.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на четверг, 16 декабря.
Так, 95-й бензин подешевеет на три бана, цена снизится до 20,04 лея за литр.
Цена на дизтопливо понизится на два бана – до 17,07 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдался медленный спад.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
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