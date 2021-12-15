https://ru.sputnik.md/20211215/tsik-pristupil-k-pechati-byulleteney-dlya-vtorogo-tura-vyborov-v-beltsakh-47258942.html

ЦИК приступил к печати бюллетеней для второго тура выборов в Бельцах

ЦИК приступил к печати бюллетеней для второго тура выборов в Бельцах

Центризбирком Молдовы соообщает о начале процесса печати бюллетеней для второго тура выборов мэра Бельц.

2021-12-15T17:02+0200

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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приступила к печати бюллетеней для второго тура местных выборов в муниципии Бельцы, назначенных на 19 декабря 2021 года.Информацию ЦИК разместил на своем официальном сайте в среду.Сообщается, что будет напечатано 102 105 бюллетеней, в том числе 51 988 на государственном языке и 50 117 - на русском.Длина бюллетеня, отпечатанного на матовой бумаге сиреневого цвета, составит 128 миллиметров в длину и 140 миллиметров в ширину, информирует ЦИК.В бюллетенях для голосования будут указаны имена двух конкурентов на выборах: Николая Григоришина, независимого кандидата, и Николая Кирильчука, выдвиженца партии "Патриоты Молдовы".Стоимость бюллетеня составляет 0,24 лея, всего тиража – 24 502,20 лея.Кризисный второй турВторой тур выборов примара в Бельцах состоится 19 декабря, такое решение приняли члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК).В поддержку решения проголосовали шесть членов комиссии, трое воздержались.Согласно решению ЦИК, после исключения кандидата Партии "Шор" Марины Таубер во второй тур проходит независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат, занявший третье место в первом туре, Борис Маркоч (PAS).Марина Таубер набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов примара Бельц, которые прошли 21 ноября.За Таубер отдали свои голоса 47,93% избирателей (15 918 человек). На втором месте – независимый кандидат Николай Григоришин (20,93%, то есть 6951 голос).Кандидат от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский набрал 14,08% (4677 голосов). Кандидат партии "Действие и солидарность" (PAS) Борис Маркоч набрал тот же процент – 14,08% (4679 голосов).Исключение Таубер из предвыборной гонкиЦентральная избирательная комиссия обратилась 1 декабря в суд Бельц с просьбой исключить Марину Таубер из гонки за пост мэра северной столицы. Ее обвинили в расходовании незадекларированных средств на питание сторонников, поддержавших ее в предвыборной кампании.Суд Бельц в субботу, 4 декабря, постановил исключить Марину Таубер из предвыборной гонки. В то же время члены ЦИК направили запрос в Апелляционный суд Бельц для уточнения сроков исполнения судебного решения.Апелляционный суд Бельц оставил в силе решение первой инстанции об исключении Таубер из предвыборной гонки. Члены ЦИК сочли невозможным провести второй тур выборов мэра Бельц только с одним кандидатом, при том, что законодательство о выборах предусматривает двух кандидатов для проведения голосования.Собравшись на внеочередное заседание, члены ЦИК приняли решение о приостановлении проведения второго тура до тех пор, пока решения судов первой инстанции и апелляционные решения не станут неоспоримыми.

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