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Ученые рассказали о последствиях одновременного заражения "дельтой" и "омикроном"
Ученые рассказали о последствиях одновременного заражения "дельтой" и "омикроном"
Одновременное заражение штаммами коронавируса "дельта" и "омикрон" может привести к появлению новых мутаций
2021-12-15T16:19+0200
2021-12-15T16:19+0200
коронавирус
заражение
последствия
ученые
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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Одновременное заражение штаммами коронавируса "дельта" и "омикрон" может привести к появлению новых мутаций, рассказал главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон в ходе выступления в комитете по вопросам науки и технологиям Палаты общин Великобритании, передает РИА Новости.Бертон уточнил, что больше всего шансов заразиться сразу двумя штаммами у людей с низким иммунитетом. Одновременное заражение дает возможность двум штаммам "обмениваться генами" и мутировать."В ближайшие месяцы эти два вируса (штаммы "омикрон" и "дельта" - ред.) будут сосуществовать, и "омикрон"... начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с "дельтой", это может привести к ситуациям, когда люди... будут инфицированны двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать, эта ситуация вызывает опасения", - отметил Бертон.Специалист добавил, что не считает "омикрон" менее опасным штаммом."На самом деле, я не думаю, что "омикрон" является более легкой, менее тяжелой версией существующего сейчас вируса", - отметил Бертон. По его словам, первичные данные свидетельствуют о высоком уровне госпитализации и сопоставимом с "дельтой" числе пациентов с этим вариантом в отделениях интенсивной терапии.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211214/gintsburg-zaschischaet-sputnik-v-shtamm-omikron-47227238.html
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заражение, последствия, ученые

Ученые рассказали о последствиях одновременного заражения "дельтой" и "омикроном"

16:19 15.12.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaВрачи
Врачи - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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Одновременное заражение возможно у людей с пониженным иммунитетом.
КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Одновременное заражение штаммами коронавируса "дельта" и "омикрон" может привести к появлению новых мутаций, рассказал главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Moderna Пол Бертон в ходе выступления в комитете по вопросам науки и технологиям Палаты общин Великобритании, передает РИА Новости.
Бертон уточнил, что больше всего шансов заразиться сразу двумя штаммами у людей с низким иммунитетом. Одновременное заражение дает возможность двум штаммам "обмениваться генами" и мутировать.
"В ближайшие месяцы эти два вируса (штаммы "омикрон" и "дельта" - ред.) будут сосуществовать, и "омикрон"... начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с "дельтой", это может привести к ситуациям, когда люди... будут инфицированны двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать, эта ситуация вызывает опасения", - отметил Бертон.
Специалист добавил, что не считает "омикрон" менее опасным штаммом.
"На самом деле, я не думаю, что "омикрон" является более легкой, менее тяжелой версией существующего сейчас вируса", - отметил Бертон. По его словам, первичные данные свидетельствуют о высоком уровне госпитализации и сопоставимом с "дельтой" числе пациентов с этим вариантом в отделениях интенсивной терапии.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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