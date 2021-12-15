https://ru.sputnik.md/20211215/ugolovnoe-delo-eks-prokuror-47263979.html
В рамках уголовного дела на экс-прокурора Каракуяна прошли обыски
В рамках уголовного дела на экс-прокурора Каракуяна прошли обыски
Бывшего главу PCCOCS обвиняют в незаконном обогащении.
2021-12-15T20:11+0200
2021-12-15T20:11+0200
2021-12-15T20:11+0200
общество
уголовное дело
антикоррупционная прокуратура
обыски
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. В среду сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры в рамках уголовного дела против бывшего главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Иона Каракуяна."В результате обысков были изъяты документы, черновики, мобильные телефоны. Содержание материалов и носителей подлежит проверке в ходе расследования уголовного дела", – сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.Уголовное дело на экс-главного прокурора возбудили в начале ноября на основании обоснованного подозрения в незаконном обогащении.Отметим, что Каракуян продолжает оставаться на свободе.
https://ru.sputnik.md/20211210/antikorruptsionnaya-prokuratura-prokommentirovala-obyski-v-genprokurature-47137667.html
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уголовное дело, антикоррупционная прокуратура, обыски
В рамках уголовного дела на экс-прокурора Каракуяна прошли обыски
Бывшего главу PCCOCS обвиняют в незаконном обогащении.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. В среду сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры в рамках уголовного дела против бывшего главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Иона Каракуяна.
"В результате обысков были изъяты документы, черновики, мобильные телефоны. Содержание материалов и носителей подлежит проверке в ходе расследования уголовного дела", – сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.
Уголовное дело на экс-главного прокурора возбудили в начале ноября на основании обоснованного подозрения в незаконном обогащении.
Отметим, что Каракуян продолжает оставаться на свободе.