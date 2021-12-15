https://ru.sputnik.md/20211215/ugolovnoe-delo-eks-prokuror-47263979.html

В рамках уголовного дела на экс-прокурора Каракуяна прошли обыски

В рамках уголовного дела на экс-прокурора Каракуяна прошли обыски

Бывшего главу PCCOCS обвиняют в незаконном обогащении.

2021-12-15T20:11+0200

2021-12-15T20:11+0200

2021-12-15T20:11+0200

общество

уголовное дело

антикоррупционная прокуратура

обыски

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2793/61/27936141_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b8282121db3180f769456c4f8846229e.jpg

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. В среду сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры в рамках уголовного дела против бывшего главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Иона Каракуяна."В результате обысков были изъяты документы, черновики, мобильные телефоны. Содержание материалов и носителей подлежит проверке в ходе расследования уголовного дела", – сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.Уголовное дело на экс-главного прокурора возбудили в начале ноября на основании обоснованного подозрения в незаконном обогащении.Отметим, что Каракуян продолжает оставаться на свободе.

https://ru.sputnik.md/20211210/antikorruptsionnaya-prokuratura-prokommentirovala-obyski-v-genprokurature-47137667.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

уголовное дело, антикоррупционная прокуратура, обыски