https://ru.sputnik.md/20211215/vlasti-moldovy-gotovyat-novye-zaprety-na-zimnie-prazdniki-47247079.html

Власти Молдовы готовят новые запреты на зимние праздники

Власти Молдовы готовят новые запреты на зимние праздники

Накануне зимних праздников власти предлагают ввести новые ограничения, касающиеся COVID-19.

2021-12-15T11:21+0200

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2021-12-15T11:21+0200

коронавирус

в молдове

молдова

ограничения

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Появление в мире нового штамма коронавируса встревожило власти. Теперь руководство страны хочет ввести новые меры для предотвращения распространения варианта "омикрон". В эфире телепередачи на общественном телеканале глава Минздрава Алла Немеренко заявила, что новая волна заражений COVID-19 может настигнуть Молдову в феврале-марте. Однако сроки могут измениться из-за нового штамма.По словам министра, на следующем заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) будут приняты новые ограничительные меры. Как отметила Немеренко, специалисты уже выдвинули проект решения, который предстоит рассмотреть.Она отметила, что гражданам нужно понимать, что удар пандемии может быть гораздо сильнее, чем всем кажется, и экономические последствия будут намного хуже.Немеренко подчеркнула, что власти должны подключиться, чтобы побудить граждан быть ответственнее, именно поэтому нужны новые ограничения.По мнению главы Минздрава, есть очень много мест, где скапливается большое количество людей: общественный транспорт, особенно в часы пик, кафе, магазины и другое.Одна из мер против распространения штамма "омикрон", как уточнила Немеренко, - это тестирование граждан на въезде в страну. По данным главы Минздрава, во многих странах уже были приняты такие меры, поэтому их можно применять и в Молдове.Напомним, накануне в Молдове было зарегистрировано 456 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии было зафиксировано 370 459 случаев.

https://ru.sputnik.md/20211118/nemerenko-covid-tsentr-na-moldexpo-vskore-zakroetsya-46526515.html

https://ru.sputnik.md/20211214/voz-gospitalizatsiya-omikron-47233011.html

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в молдове, молдова, ограничения, алла немеренко