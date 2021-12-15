https://ru.sputnik.md/20211215/vlasti-moldovy-gotovyat-novye-zaprety-na-zimnie-prazdniki-47247079.html
Власти Молдовы готовят новые запреты на зимние праздники
Власти Молдовы готовят новые запреты на зимние праздники
Накануне зимних праздников власти предлагают ввести новые ограничения, касающиеся COVID-19.
2021-12-15T11:21+0200
2021-12-15T11:21+0200
2021-12-15T11:21+0200
коронавирус
в молдове
молдова
ограничения
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Появление в мире нового штамма коронавируса встревожило власти. Теперь руководство страны хочет ввести новые меры для предотвращения распространения варианта "омикрон". В эфире телепередачи на общественном телеканале глава Минздрава Алла Немеренко заявила, что новая волна заражений COVID-19 может настигнуть Молдову в феврале-марте. Однако сроки могут измениться из-за нового штамма.По словам министра, на следующем заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) будут приняты новые ограничительные меры. Как отметила Немеренко, специалисты уже выдвинули проект решения, который предстоит рассмотреть.Она отметила, что гражданам нужно понимать, что удар пандемии может быть гораздо сильнее, чем всем кажется, и экономические последствия будут намного хуже.Немеренко подчеркнула, что власти должны подключиться, чтобы побудить граждан быть ответственнее, именно поэтому нужны новые ограничения.По мнению главы Минздрава, есть очень много мест, где скапливается большое количество людей: общественный транспорт, особенно в часы пик, кафе, магазины и другое.Одна из мер против распространения штамма "омикрон", как уточнила Немеренко, - это тестирование граждан на въезде в страну. По данным главы Минздрава, во многих странах уже были приняты такие меры, поэтому их можно применять и в Молдове.Напомним, накануне в Молдове было зарегистрировано 456 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии было зафиксировано 370 459 случаев.
https://ru.sputnik.md/20211118/nemerenko-covid-tsentr-na-moldexpo-vskore-zakroetsya-46526515.html
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в молдове, молдова, ограничения, алла немеренко
Власти Молдовы готовят новые запреты на зимние праздники
Накануне зимних праздников власти предлагают ввести новые ограничения, касающиеся COVID-19, и объясняют их стремлением снизить риски распространения штамма "омикрон".
КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Появление в мире нового штамма коронавируса встревожило власти. Теперь руководство страны хочет ввести новые меры для предотвращения распространения варианта "омикрон". В эфире телепередачи на общественном телеканале глава Минздрава Алла Немеренко заявила, что новая волна заражений COVID-19 может настигнуть Молдову в феврале-марте. Однако сроки могут измениться из-за нового штамма.
"Учитывая, что наши граждане очень мобильны из-за того, что многие из них уехали, а сейчас приближаются праздники, поток приезжающих домой будет интенсивным. Мыдолжны перенести старый сценарий, когда была волна штамма"дельта". Можно ожидать, что вскоре "омикрон" появится и в нашей стране. Хорошая новость в том, что у нас есть техника для его идентификации", - отметила Немеренко.
По словам министра, на следующем заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) будут приняты новые ограничительные меры. Как отметила Немеренко, специалисты уже выдвинули проект решения, который предстоит рассмотреть.
"Применение сертификата COVID, независимо под каким цветовым кодом регион или район: зеленый, желтый, оранжевый, мы не говорим о красном, потому что, когда у нас красный код, вводится много ограничений. (...) Требование сертификата COVID для посещения определенных мест и серьезность при контроле выполнения этого правила", - заявила Немеренко.
Она отметила, что гражданам нужно понимать, что удар пандемии может быть гораздо сильнее, чем всем кажется, и экономические последствия будут намного хуже.
Немеренко подчеркнула, что власти должны подключиться, чтобы побудить граждан быть ответственнее, именно поэтому нужны новые ограничения.
По мнению главы Минздрава, есть очень много мест, где скапливается большое количество людей: общественный транспорт, особенно в часы пик, кафе, магазины и другое.
Одна из мер против распространения штамма "омикрон", как уточнила Немеренко, - это тестирование граждан на въезде в страну. По данным главы Минздрава, во многих странах уже были приняты такие меры, поэтому их можно применять и в Молдове.
"Можем такое ввести в отношении прибывающих из стран, где распространение "омикрона" выше, и проводить тесты в аэропорту. Тяжелее ввести такое на наземных пунктах пересечения границы, поскольку их много", - отметила министр.
Напомним, накануне в Молдове было зарегистрировано 456 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии было зафиксировано 370 459 случаев.