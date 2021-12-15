https://ru.sputnik.md/20211215/zakharova-kishinev-otkaz-nedruzhestvenny-shag-47262944.html

Захарова: рассчитываем, что в Кишиневе откажутся от недружественных шагов

Захарова: рассчитываем, что в Кишиневе откажутся от недружественных шагов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с отказом во въезде в Молдову нескольким российским экспертам

2021-12-15T17:33+0200

2021-12-15T17:33+0200

2021-12-15T18:46+0200

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Вне зависимости от реальных причин запрета, блокирование молдавскими властями контактов гражданского общества наших стран едва ли сочетается с заявлениями о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду."У каждого из выдворенных лиц были свои причины приезда в Молдову. Можно было бы даже уточнить у них, хотя мне кажется, все отвечали на эти вопросы <...> Если суммировать, то у каждого были свои цели – участие в общественно-политических мероприятиях, встречи с молдавскими партнерами, соотечественниками, научная работа, дела личного характера", – сказала Захарова. Она обратила внимание на то, что у некоторых россиян были официальные приглашения молдавских визави.Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что все эти обстоятельства не были приняты во внимание молдавскими властями, и "россиян ждало многочасовое ночное ожидание обратного рейса"."Вне зависимости от реальных причин запрета блокирование молдавскими властями контактов представителей гражданского общества наших стран едва ли сочетается с заявлениями о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Уже не говорю о демократических стандартах, которым привержен Кишинев на словах, хотелось бы, чтобы и на деле тоже. Мы рассчитываем, что в Кишиневе откажутся от подобных недружественных шагов, которые, безусловно, не останутся без реакции, и сосредоточиться на развитии российско-молдавского сотрудничества", – заключила Захарова.За день до выборов в приднестровском регионе, которые состоялись 12 декабря, десятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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