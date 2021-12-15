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Захарова: рассчитываем, что в Кишиневе откажутся от недружественных шагов
Захарова: рассчитываем, что в Кишиневе откажутся от недружественных шагов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с отказом во въезде в Молдову нескольким российским экспертам
2021-12-15T17:33+0200
2021-12-15T18:46+0200
россия
молдова
радио
кишинев
мария захарова
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Вне зависимости от реальных причин запрета, блокирование молдавскими властями контактов гражданского общества наших стран едва ли сочетается с заявлениями о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду."У каждого из выдворенных лиц были свои причины приезда в Молдову. Можно было бы даже уточнить у них, хотя мне кажется, все отвечали на эти вопросы &lt;...&gt; Если суммировать, то у каждого были свои цели – участие в общественно-политических мероприятиях, встречи с молдавскими партнерами, соотечественниками, научная работа, дела личного характера", – сказала Захарова. Она обратила внимание на то, что у некоторых россиян были официальные приглашения молдавских визави.Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что все эти обстоятельства не были приняты во внимание молдавскими властями, и "россиян ждало многочасовое ночное ожидание обратного рейса"."Вне зависимости от реальных причин запрета блокирование молдавскими властями контактов представителей гражданского общества наших стран едва ли сочетается с заявлениями о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Уже не говорю о демократических стандартах, которым привержен Кишинев на словах, хотелось бы, чтобы и на деле тоже. Мы рассчитываем, что в Кишиневе откажутся от подобных недружественных шагов, которые, безусловно, не останутся без реакции, и сосредоточиться на развитии российско-молдавского сотрудничества", – заключила Захарова.За день до выборов в приднестровском регионе, которые состоялись 12 декабря, десятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.
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Захарова: рассчитываем, что в Кишиневе откажутся от недружественных шагов

17:33 15.12.2021 (обновлено: 18:46 15.12.2021)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России прокомментировала инцидент с отказом во въезде в Молдову нескольким российским экспертам.
Вне зависимости от реальных причин запрета, блокирование молдавскими властями контактов гражданского общества наших стран едва ли сочетается с заявлениями о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
"У каждого из выдворенных лиц были свои причины приезда в Молдову. Можно было бы даже уточнить у них, хотя мне кажется, все отвечали на эти вопросы <...> Если суммировать, то у каждого были свои цели – участие в общественно-политических мероприятиях, встречи с молдавскими партнерами, соотечественниками, научная работа, дела личного характера", – сказала Захарова.
Она обратила внимание на то, что у некоторых россиян были официальные приглашения молдавских визави.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что все эти обстоятельства не были приняты во внимание молдавскими властями, и "россиян ждало многочасовое ночное ожидание обратного рейса".

"Вне зависимости от реальных причин запрета блокирование молдавскими властями контактов представителей гражданского общества наших стран едва ли сочетается с заявлениями о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Уже не говорю о демократических стандартах, которым привержен Кишинев на словах, хотелось бы, чтобы и на деле тоже. Мы рассчитываем, что в Кишиневе откажутся от подобных недружественных шагов, которые, безусловно, не останутся без реакции, и сосредоточиться на развитии российско-молдавского сотрудничества", – заключила Захарова.
За день до выборов в приднестровском регионе, которые состоялись 12 декабря, десятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.
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