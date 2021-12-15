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https://ru.sputnik.md/20211215/zakharova-vydvorenie-moldova-desyaty-rossiyan-47257541.html
Захарова прокомментировала инцидент с запретом на въезд в Молдову гражданам РФ
Захарова прокомментировала инцидент с запретом на въезд в Молдову гражданам РФ
Официальный представитель МИД России прокомментировала факт недопуска в Молдову девятерых российских граждан.
2021-12-15T15:56+0200
2021-12-15T16:11+0200
россия
молдова
приднестровье
мария захарова
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Вне зависимости от реальных причин запрета на въезд в Молдову российским гражданам, это едва ли сочетается с заявлениями властей республики о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду."Вне зависимости от реальных причин запрета, блокирование молдавскими властями контактов гражданского общества наших стран едва ли сочетается с заявлениями о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Уже не говорю о неких демократических стандартах, которых придерживается Кишинев на словах, но хотелось бы, чтобы и на деле тоже", – сказала Захарова.Как отметила официальный представитель МИД России, Москва рассчитывает, "что в Кишиневе откажутся от подобных недружественных шагов, которые, безусловно, не останутся без реакции, и сосредоточатся на развитии российско-молдавского сотрудничества".За день до выборов в приднестровском регионе, которые состоялись 12 декабря, десятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.
https://ru.sputnik.md/20211210/pridnestrove-zapret-vezd-moldova-47122654.html
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россия, молдова, приднестровье, мария захарова

Захарова прокомментировала инцидент с запретом на въезд в Молдову гражданам РФ

15:56 15.12.2021 (обновлено: 16:11 15.12.2021)
© Sputnik / МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / МИД РФ
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Официальный представитель МИД России прокомментировала факт выдворения из Молдовы десятерых российских граждан.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Вне зависимости от реальных причин запрета на въезд в Молдову российским гражданам, это едва ли сочетается с заявлениями властей республики о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
"Вне зависимости от реальных причин запрета, блокирование молдавскими властями контактов гражданского общества наших стран едва ли сочетается с заявлениями о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Уже не говорю о неких демократических стандартах, которых придерживается Кишинев на словах, но хотелось бы, чтобы и на деле тоже", – сказала Захарова.
Как отметила официальный представитель МИД России, Москва рассчитывает, "что в Кишиневе откажутся от подобных недружественных шагов, которые, безусловно, не останутся без реакции, и сосредоточатся на развитии российско-молдавского сотрудничества".
За день до выборов в приднестровском регионе, которые состоялись 12 декабря, десятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.
Министерство иностранных дел Приднестровья - Sputnik Молдова, 1920, 10.12.2021
В Приднестровье прокомментировали запрет на въезд в Молдову для нескольких граждан России
10 декабря, 15:27
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