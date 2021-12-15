https://ru.sputnik.md/20211215/zakharova-vydvorenie-moldova-desyaty-rossiyan-47257541.html
Захарова прокомментировала инцидент с запретом на въезд в Молдову гражданам РФ
Захарова прокомментировала инцидент с запретом на въезд в Молдову гражданам РФ
Официальный представитель МИД России прокомментировала факт недопуска в Молдову девятерых российских граждан.
2021-12-15T15:56+0200
2021-12-15T15:56+0200
2021-12-15T16:11+0200
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молдова
приднестровье
мария захарова
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Вне зависимости от реальных причин запрета на въезд в Молдову российским гражданам, это едва ли сочетается с заявлениями властей республики о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду."Вне зависимости от реальных причин запрета, блокирование молдавскими властями контактов гражданского общества наших стран едва ли сочетается с заявлениями о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Уже не говорю о неких демократических стандартах, которых придерживается Кишинев на словах, но хотелось бы, чтобы и на деле тоже", – сказала Захарова.Как отметила официальный представитель МИД России, Москва рассчитывает, "что в Кишиневе откажутся от подобных недружественных шагов, которые, безусловно, не останутся без реакции, и сосредоточатся на развитии российско-молдавского сотрудничества".За день до выборов в приднестровском регионе, которые состоялись 12 декабря, десятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.
https://ru.sputnik.md/20211210/pridnestrove-zapret-vezd-moldova-47122654.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
россия, молдова, приднестровье, мария захарова
Захарова прокомментировала инцидент с запретом на въезд в Молдову гражданам РФ
15:56 15.12.2021 (обновлено: 16:11 15.12.2021)
Официальный представитель МИД России прокомментировала факт выдворения из Молдовы десятерых российских граждан.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Вне зависимости от реальных причин запрета на въезд в Молдову российским гражданам, это едва ли сочетается с заявлениями властей республики о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
"Вне зависимости от реальных причин запрета, блокирование молдавскими властями контактов гражданского общества наших стран едва ли сочетается с заявлениями о готовности к нормальному, конструктивному, прагматичному диалогу с Россией. Уже не говорю о неких демократических стандартах, которых придерживается Кишинев на словах, но хотелось бы, чтобы и на деле тоже", – сказала Захарова.
Как отметила официальный представитель МИД России, Москва рассчитывает, "что в Кишиневе откажутся от подобных недружественных шагов, которые, безусловно, не останутся без реакции, и сосредоточатся на развитии российско-молдавского сотрудничества".
За день до выборов в приднестровском регионе, которые состоялись 12 декабря, десятерых граждан России, известных во многих странах представителей общественных и правозащитных организаций, не впустили в Молдову.