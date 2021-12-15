Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211215/zhurnalist-rossiia-kishinev-ugroza-otpravka-kiev-47263837.html
Военному журналисту из России в Кишиневе угрожали "отправкой в Киев"
Военному журналисту из России в Кишиневе угрожали "отправкой в Киев"
Автора медиа-проекта без объяснений задержали в аэропорту Кишинева и подвергли придирчивому досмотру
2021-12-15T17:39+0200
2021-12-15T18:47+0200
общество
в молдове
приднестровье
задержание
журналисты
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0c/47172683_379:304:1886:1152_1920x0_80_0_0_b886bb88cab6adb9ad616c311c19ffbc.jpg
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Российский военный журналист Семен Пегов в интервью Telegram-каналу @SputnikLive рассказал о своем общении с силовиками в аэропорту Кишинева.Автор медиапроекта WarGonzo приехал в Приднестровье, чтобы освещать выборы главы непризнанной республики. Вернуться в Россию он собирался самолетом из Кишинева, но был задержан.Лейтмотивом беседы с силовиками проходила тема его "отправки в Киев" (журналист освещал события в Донбассе). Интересовались, что он делал в Сирии. В итоге предъявить журналисту ничего не смогли – закон Молдовы он не нарушал.Отдельно Пегов отметил дружелюбное отношение простых граждан как к нему, так и друг к другу. По его словам, в Приднестровье не испытывают неприязни к жителям правого берега Днестра и "понимают, что прозападные политики не выражают интересы всего народа".
https://ru.sputnik.md/20211213/rossiyskiy-politolog-moldavskie-vlasty-47201752.html
приднестровье
киев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0c/47172683_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5eb9a9ab8180ce9b42c680ab4c647e0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, приднестровье, задержание, журналисты, киев

Военному журналисту из России в Кишиневе угрожали "отправкой в Киев"

17:39 15.12.2021 (обновлено: 18:47 15.12.2021)
© Sputnik / Sorokopud JuliaРепортер Семен Пегов
Репортер Семен Пегов - Sputnik Молдова, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Автора медиапроекта без объяснений задержали в аэропорту Кишинева и подвергли придирчивому досмотру.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Российский военный журналист Семен Пегов в интервью Telegram-каналу @SputnikLive рассказал о своем общении с силовиками в аэропорту Кишинева.
Автор медиапроекта WarGonzo приехал в Приднестровье, чтобы освещать выборы главы непризнанной республики. Вернуться в Россию он собирался самолетом из Кишинева, но был задержан.

"Абсолютно все вещи, до каждого винтика, представители силовых структур попросили продемонстрировать. Требовали, чтобы я показал съемки, которые вел в Приднестровье, задавали колкие вопросы в формате "зачем вы вообще приехали", – рассказал Пегов.

Лейтмотивом беседы с силовиками проходила тема его "отправки в Киев" (журналист освещал события в Донбассе). Интересовались, что он делал в Сирии. В итоге предъявить журналисту ничего не смогли – закон Молдовы он не нарушал.
Отдельно Пегов отметил дружелюбное отношение простых граждан как к нему, так и друг к другу. По его словам, в Приднестровье не испытывают неприязни к жителям правого берега Днестра и "понимают, что прозападные политики не выражают интересы всего народа".
Кишневский аэропорт - Sputnik Молдова, 1920, 13.12.2021
Политика
Российский политолог: мне было стыдно за этот поступок молдавских властей
13 декабря, 20:25
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:02Путин подтвердил намерение приехать на открытие Олимпиады в Пекине
18:29Молдова получит кредит в 150 миллионов евро
18:00В Ассоциации рестораторов выступили против обязательных сертификатов COVID-19
17:39Военному журналисту из России в Кишиневе угрожали "отправкой в Киев"
17:33Захарова: рассчитываем, что в Кишиневе откажутся от недружественных шагов
17:13Какими словами мэр Кишинева и вице-премьер Спыну назвали друг друга
17:02ЦИК приступил к печати бюллетеней для второго тура выборов в Бельцах
16:42Россотрудничество проведет "Зимний вечер в Киеве"
16:19Ученые рассказали о последствиях одновременного заражения "дельтой" и "омикроном"
15:56Захарова прокомментировала инцидент с запретом на въезд в Молдову гражданам РФ
15:47Россия обеспокоена отсутствием прогресса в приднестровском урегулировании
15:35В Румынии выявлен 11-й случай заражения штаммом "омикрон"
15:14В НАРЭ изменили цены на топливо на 16 декабря: теперь обещают подорожание
15:02Китай и РФ должны предпринимать больше действий для обеспечения защиты безопасности
14:37Новые условия въезда в Италию: что нужно знать
14:18Молдавские вузы вошли в рейтинг лучших университетов развивающихся стран
13:50В Колумбии предложили крупное вознаграждение за информацию о взрывах в аэропорту
13:20Чебан: крупные производители могут быть отключены от канализации
13:14Протест транспортников: движение в Кишиневе перекроют, десятки рейсов отменят
13:00Брошенные властью: драма жильцов аварийного дома в Хынчештах