https://ru.sputnik.md/20211215/zhurnalist-rossiia-kishinev-ugroza-otpravka-kiev-47263837.html

Военному журналисту из России в Кишиневе угрожали "отправкой в Киев"

Военному журналисту из России в Кишиневе угрожали "отправкой в Киев"

Автора медиа-проекта без объяснений задержали в аэропорту Кишинева и подвергли придирчивому досмотру

2021-12-15T17:39+0200

2021-12-15T17:39+0200

2021-12-15T18:47+0200

общество

в молдове

приднестровье

задержание

журналисты

киев

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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Российский военный журналист Семен Пегов в интервью Telegram-каналу @SputnikLive рассказал о своем общении с силовиками в аэропорту Кишинева.Автор медиапроекта WarGonzo приехал в Приднестровье, чтобы освещать выборы главы непризнанной республики. Вернуться в Россию он собирался самолетом из Кишинева, но был задержан.Лейтмотивом беседы с силовиками проходила тема его "отправки в Киев" (журналист освещал события в Донбассе). Интересовались, что он делал в Сирии. В итоге предъявить журналисту ничего не смогли – закон Молдовы он не нарушал.Отдельно Пегов отметил дружелюбное отношение простых граждан как к нему, так и друг к другу. По его словам, в Приднестровье не испытывают неприязни к жителям правого берега Днестра и "понимают, что прозападные политики не выражают интересы всего народа".

https://ru.sputnik.md/20211213/rossiyskiy-politolog-moldavskie-vlasty-47201752.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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в молдове, приднестровье, задержание, журналисты, киев