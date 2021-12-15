https://ru.sputnik.md/20211215/zhurnalist-rossiia-kishinev-ugroza-otpravka-kiev-47263837.html
Военному журналисту из России в Кишиневе угрожали "отправкой в Киев"
Военному журналисту из России в Кишиневе угрожали "отправкой в Киев"
Автора медиа-проекта без объяснений задержали в аэропорту Кишинева и подвергли придирчивому досмотру
2021-12-15T17:39+0200
2021-12-15T17:39+0200
2021-12-15T18:47+0200
общество
в молдове
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журналисты
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КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Российский военный журналист Семен Пегов в интервью Telegram-каналу @SputnikLive рассказал о своем общении с силовиками в аэропорту Кишинева.Автор медиапроекта WarGonzo приехал в Приднестровье, чтобы освещать выборы главы непризнанной республики. Вернуться в Россию он собирался самолетом из Кишинева, но был задержан.Лейтмотивом беседы с силовиками проходила тема его "отправки в Киев" (журналист освещал события в Донбассе). Интересовались, что он делал в Сирии. В итоге предъявить журналисту ничего не смогли – закон Молдовы он не нарушал.Отдельно Пегов отметил дружелюбное отношение простых граждан как к нему, так и друг к другу. По его словам, в Приднестровье не испытывают неприязни к жителям правого берега Днестра и "понимают, что прозападные политики не выражают интересы всего народа".
https://ru.sputnik.md/20211213/rossiyskiy-politolog-moldavskie-vlasty-47201752.html
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Александр Исаев
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MIA „Rosiya Segodnya“
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в молдове, приднестровье, задержание, журналисты, киев
Военному журналисту из России в Кишиневе угрожали "отправкой в Киев"
17:39 15.12.2021 (обновлено: 18:47 15.12.2021)
Автора медиапроекта без объяснений задержали в аэропорту Кишинева и подвергли придирчивому досмотру.
КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik.
Российский военный журналист Семен Пегов в интервью Telegram-каналу @SputnikLive
рассказал о своем общении с силовиками в аэропорту Кишинева.
Автор медиапроекта WarGonzo приехал в Приднестровье, чтобы освещать выборы главы непризнанной республики. Вернуться в Россию он собирался самолетом из Кишинева, но был задержан.
"Абсолютно все вещи, до каждого винтика, представители силовых структур попросили продемонстрировать. Требовали, чтобы я показал съемки, которые вел в Приднестровье, задавали колкие вопросы в формате "зачем вы вообще приехали", – рассказал Пегов.
Лейтмотивом беседы с силовиками проходила тема его "отправки в Киев" (журналист освещал события в Донбассе). Интересовались, что он делал в Сирии. В итоге предъявить журналисту ничего не смогли – закон Молдовы он не нарушал.
Отдельно Пегов отметил дружелюбное отношение простых граждан как к нему, так и друг к другу. По его словам, в Приднестровье не испытывают неприязни к жителям правого берега Днестра и "понимают, что прозападные политики не выражают интересы всего народа".