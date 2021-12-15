https://ru.sputnik.md/20211215/zond-parker-vpervye-kosnulsya-solntsa-47243373.html

Зонд Parker впервые "коснулся" Солнца

Зонд Parker впервые "коснулся" Солнца

Событие произошло впервые в истории и стало весомым вкладом в изучение Солнца.

2021-12-15T11:02+0200

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КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Зонд НАСА Parker "коснулся" солнечной короны и начал к ней движение, передает РИА Новости со ссылкой на американское космическое ведомство.Вход зонда в солнечную корону "является новым крупным этапом его миссии и гигантским шагом в изучении Солнца", - также отмечает агентство. Особо подчеркивается, что теперь ученые смогут "получить критически важную информацию о ближайшей к нам звезде и ее влиянии на нашу солнечную систему".Parker Solar Probe оснащен рядом инструментов, расположенных под массивным тепловым щитом, который защищает зонд от "солнечного ожога", в их числе камера, прибор для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца, а также два инструмента для измерения и наблюдения за частицами солнечного ветра. По расчетам создателей, в течение семи лет, на которые рассчитана миссия аппарата, ему предстоит совершить вокруг Солнца 24 витка.

https://ru.sputnik.md/20210704/kak-mendeleev-letal-na-share-v-zatmenie-solntsa-35343557.html

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