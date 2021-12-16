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Бунт маршруток: пассажиры остались без общественного транспорта
14:20 16.12.2021 (обновлено: 15:42 16.12.2021)
© Sputnik / Anatolii KiriakПротест автоперевозчиков в Кишиневе
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Массовый выход автоперевозчиков на протесты в центре Кишинева ударил по карману жителей Гагаузской автономии, которые не смогли вовремя добраться на работу и учебу.
КОМРАТ, 16 дек – Sputnik, Максим Топал. Неприятный сюрприз ждал этим утром жителей Гагаузии. Из-за солидарности с протестующими в Кишиневе водителями маршруток на рейс в четверг не вышли два микроавтобуса, связывающие село Конгазчик и город Комрат. В результате пассажиры не смогли вовремя приехать в Комрат на учебу и работу.
"Конечно, протесты принесли нам массу неудобств, ведь около 150 человек – это и дети, которые учатся в Комрате, и жители, работающие там, не смогли вовремя добраться в город", – рассказал Sputnik Молдова примар села Конгазчик Дмитрий Икизли.
Для жителей села автобус является главным связующим звеном с Комратом.
"Трудно, когда нет автобуса. Приходится ждать попутку, но я точно потеряю 15-30 минут", – говорит житель Конгазчика.
© Sputnik / Maxim TopalАвтобус Комрат-Конгазчик на маршрут сегодня не вышел
Автобус Комрат-Конгазчик на маршрут сегодня не вышел
© Sputnik / Maxim Topal
"Не у всех есть свой транспорт, хотя большая часть жителей села работает в Комрате. Очень трудно", – отметила женщина на остановке общественного транспорта.
Чтобы добраться в город утром, жителям Конгазчика пришлось ловить "попутку" или вызывать такси.
А в селах Кирсово и Бешалма местные перевозчики пошли навстречу жителям и отменили только дневные рейсы до Комрата. Утренние и вечерние рейсы остались неизменными. Остальные перевозчики на маршруты не вышли, рассказывает менеджер автостанции Комрат Владимир Чебан. Протестуют и водители, отправляющиеся на Кишинев.
"До 8-9 утра состоялись около 90% рейсов на Кишинев из Комрата, и транзитных. Они ехали на протест. Обратно как они будут возвращаться, нам пока неизвестно", - говорит Владимир Чебан.
Международные рейсы ( на Измаил и Москву) сегодня выполняются в штатном режиме.
© Sputnik / Maxim TopalЖители Конгазчика вынуждены добираться в Комрат на попутке
Жители Конгазчика вынуждены добираться в Комрат на попутке
© Sputnik / Maxim Topal
Напомним, в Кишиневе прошел массовый протест транспортных компаний Молдовы. Перевозчики требуют повышения цен на проезд, объясняя это серьезным подорожанием топлива, запчастей и выплат на зарплаты водителям.