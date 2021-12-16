https://ru.sputnik.md/20211216/bunt-marshrutok-passazhiry-ostalis-bez-obschestvennogo-transporta-47281672.html

Бунт маршруток: пассажиры остались без общественного транспорта

Бунт маршруток: пассажиры остались без общественного транспорта

Массовый выход автоперевозчиков на протесты в центре Кишинева ударил по карману жителей Гагаузской автономии, которые не смогли вовремя добраться на работу и учебу.

2021-12-16T14:20+0200

2021-12-16T14:20+0200

2021-12-16T15:42+0200

общество

в молдове

транспорт

гагаузия

забастовка

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КОМРАТ, 16 дек – Sputnik, Максим Топал. Неприятный сюрприз ждал этим утром жителей Гагаузии. Из-за солидарности с протестующими в Кишиневе водителями маршруток на рейс в четверг не вышли два микроавтобуса, связывающие село Конгазчик и город Комрат. В результате пассажиры не смогли вовремя приехать в Комрат на учебу и работу.Для жителей села автобус является главным связующим звеном с Комратом."Трудно, когда нет автобуса. Приходится ждать попутку, но я точно потеряю 15-30 минут", – говорит житель Конгазчика."Не у всех есть свой транспорт, хотя большая часть жителей села работает в Комрате. Очень трудно", – отметила женщина на остановке общественного транспорта.Чтобы добраться в город утром, жителям Конгазчика пришлось ловить "попутку" или вызывать такси.А в селах Кирсово и Бешалма местные перевозчики пошли навстречу жителям и отменили только дневные рейсы до Комрата. Утренние и вечерние рейсы остались неизменными. Остальные перевозчики на маршруты не вышли, рассказывает менеджер автостанции Комрат Владимир Чебан. Протестуют и водители, отправляющиеся на Кишинев.Международные рейсы ( на Измаил и Москву) сегодня выполняются в штатном режиме.Напомним, в Кишиневе прошел массовый протест транспортных компаний Молдовы. Перевозчики требуют повышения цен на проезд, объясняя это серьезным подорожанием топлива, запчастей и выплат на зарплаты водителям.

https://ru.sputnik.md/20211216/perevozchiki-na-proteste-vlast-nas-ignoriruet-47281395.html

гагаузия

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в молдове, транспорт, гагаузия, забастовка